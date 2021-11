Qué es de la vida de Natalia Pastorutti, la hermana de La Sole: música, estudios y familia unida

Poco se sabe de la vida de Natalia Pastorutti, la hermana menor de La Sole que también es cantante (debutó a los 13 años) y siempre estuvo a su lado, como a la sombra del éxito.

“Ahora tengo el deseo y la seguridad para largarme como solista. Hubo una época en la que no me sentía capacitada para hacerlo y tampoco tenía las ganas. De todos modos, aunque para mucha gente es difícil de comprender, cuando acompaño a Sole, me gusta estar en ese lugar”, explicó a La Nación a principios de 2020.

“Si se puede, voy a seguir acompañando a mi hermana. Aprendo mucho estando con Sole y lo que hago con ella es diferente a lo que puedo mostrar sola. Creo que puede ser muy positivo hacer las dos cosas”, aseguró Nati, de 38 años, que editó dos discos: “Me dejo andar” (2007) y “Fui yo” (2010).

Soledad Pastorutti y su hermana Natalia

Pero la música no es la único para Natalia Pastorutti: en 2007 se recibió de abogada y escribana. También estudia en inglés e italiano, y quiere incursionar en una nueva carrera universitaria: Sociología.

En el plano personal, “La Nati” se casó en 2014 con Andrés Manini, su novio de toda la vida. Juntos tuvieron a Pascual en 2016 y al pequeño Salvador en febrero de este año.

La hermosa familia que formó Natalia Pastorutti.

Los Pastorutti son tan unidos que viven en tres casas contiguas en un predio propio: en una están Griselda y Omar, los padres del clan, en la otra La Sole con su familia y en la tercera, Nati. “Se entra por el mismo portón y cada uno se va para su casa. Nuestros hijos lo disfrutan mucho, van de una casa a la otra y nosotros los monitoreamos por WhatsApp. Una le avisa a la otra cuando los chicos van de visita. Convivimos mucho, está buenísimo. Un martes al mediodía comemos todos juntos como si fuera un domingo porque no tenemos tantos domingos para compartir”, relató la artista durante su entrevista con La Nación.