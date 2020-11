El año pasado fue de Ariana Grande. A pesar de no haber recibido ningún premio, todos sabían que su álbum “Thank U Next” era una obra de arte a su carrera y al Pop en general. Con vocalizaciones impresionantes y un trabajo exhaustivo de estética y producción, la cantante no paró de regalar bellísimas canciones como “Imagine”, la generadora de casi un nuevo género “7 Rings” y la icónica “Thank U Next”.

Ya nadie creía que podía superarse, pero lo hizo, y ahora Ariana presentó otra obra maestra para la historia del Pop: Positions. ¿Porque? Primero: no han pasado ni 10 días y su trabajo ya se posiciona en el puesto número 1 de los hit, superando a cualquier otro estreno que hubiera en el momento. Casi sus 14 canciones se posicionan el los primeros lugares del Top 50 de Estados Unidos, el Top 100 Global de Apple Music y ahora un nuevo éxito, el primer puesto en el Billboard Hot 100. Ella ni siquiera necesita superar a colegas, porque estos escalones solo podían ir más arriba de su propio éxito con su último disco.

Una segunda razón es que su nueva música definitivamente supera todos sus logros anteriores, si es que eso es posible. Y si todavía se necesita una tercera para correr a escuchar los nuevos temas, su video oficial de “Positions”, la canción estrella de su álbum, es una joya. Jugando con el papel de la política, la cantante combina los significados con el amor y el papel de la mujer en las relaciones.

El disco tiene 14 canciones, entre las que destacan “Motive” con Doja Cat, “Safety” junto al rapero TY Dolla $ign, aunque una de los sencillos más esperados era su reencuentro con The Weekend en “Off the table”, después de 6 años sin cantar juntos desde “Love Me Harder”.

Después de un escándalo por una filtración de sus canciones antes de tiempo y que la cantante estuviera en tramites de tomar acciones legales contra el hacker, del que poco se sabe, la noticia de sus primeros puestos desplazó toda mala noticia. Ariana ha roto la maldición del cuarto disco que se cree persigue a las divas del Pop. Con “My Everything” (2014), “Dangerous Woman” (2016), “Sweetener” (2018) y “Thank U Next” (2019) como rotundos triunfos de su carrera, la cantante puede considerarse la rompedora del maleficio que persiguió a cantantes como Katy Perry, Christina Aguilera, Madonna y Lady Gaga, por nombrar algunas.