Polémica en los Emmy: el actor Don Cheadle recibió una nominación y no entiende por qué

Los nominaciones a premios en el mundo del entretenimiento siempre generan polémica por dejar afuera a algunos nombres y por sumar a otros. Sin embargo, este año el Emmy ha llevado esa “tradición” a un nuevo nivel con la nominación del actor Don Cheadle.

La estrella consiguió una candidatura como actor invitado destacado en una serie dramática por su participación “The Falcon and the Winter Soldier”. En esta popular serie de Marvel en Disney+ interpreta a su personaje de la saga de películas de superhéroes. Pero lo llamativo es que solo apareció tres minutos en el primer capítulo y su actuación no tiene nada de destacable.

Incluso el propio actor estaba un poco desconcertado por sus nominación y así lo publicó en su cuenta de Twitter donde escribió: “Gracias, simpatizantes. lo siento, enemigos “, escribió Cheadle en su página de Twitter. “Yo tampoco lo entiendo. buuuuuuuuuut vamos ... "

Participación fugaz

Cheadle repitió su personaje del MCU James Rhodes en “The Falcon and the Winter Soldier” en dos escenas, una de las cuales ni siquiera incluye ningún diálogo. La primera escena muestra a James escuchando a Sam Wilson de Anthony Mackie dar un discurso sobre la donación del escudo del Capitán América a un museo. La segunda escena es una breve conversación entre James y Sam mientras caminan por el museo y reflexionan sobre el legado del Capitán América. Cheadle aparece en la pantalla durante aproximadamente un poco más de tres minutos en total.

Polémica nominación al Emmy de Don Cheadle por su mínima participación en la serie Falcon and the Winter Soldier. Gentileza

La nominación de Cheadle a Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática fue la única nominación que se le dio a “The Falcoln and the Winter Soldier”, ya que las estrellas principales Mackie y Sebastian Stan no pasaron el corte. La serie obtuvo un total de cinco nominaciones, que incluyen edición de sonido sobresaliente, efectos visuales especiales sobresalientes, coordinación de acrobacias sobresaliente y actuación de acrobacias sobresaliente.

Marvel tiene una gran actuación en los Emmy de este año gracias a “Falcon and Winter Soldier” y “WandaVision”, la serie limitada que obtuvo 23 nominaciones impresionantes. “WandaVision” se ubicó en las categorías principales de Mejor Serie Limitada, Mejor Actriz en Serie Limitada (Elizabeth Olsen), Mejor Actor en Serie Limitada (Paul Bettany) y Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada (Kathryn Hahn).

En cuanto a Cheadle, regresará al Universo Cinematográfico de Marvel como la estrella de su propia serie original “Armor Wars”. No hay una fecha de lanzamiento actual para el proyecto.