“Bunker”, de Adriano Dalla Torre, participa mañana de los Premios Emmy: “Gané el día que decidí dedicarme a esto”

Latinoamérica es protagonista en la entrega de Premios Emmy Internacionales 2022, que se realizará mañana en la ciudad de Nueva York con la 50ª Gala de Entrega, donde el mendocino Adriano Dalla Torre participará compitiendo con su serie “Búnker”, realizada en forma conjunta con la plataforma HBO Max y que recibió excelentes comentarios a nivel mundial.

“Búnker”, se encuentra nominada como Mejor Comedia; y compite en la terna con “Dreaming Whilst Black” y “Sex Education”, de Reino Unido, y la francesa “On The Verge”.

Las nominaciones fueron anunciadas en septiembre por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Hay 60 nominados en 15 categorías y provenientes de 23 países, incluyendo representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Escena de la serie Búnker, de la cual Dalla Torre fue productor ejecutivo

En una charla de Los Andes con Adriano Dalla Torre, quien al momento de la entrevista se encontraba viajando hacia Nueva York, al Festival Internacional de Televisión Mundial Emmy para participar de paneles y presentaciones de nominados y eventos especiales, destacó la importancia de disfrutar el proceso, más allá de los resultados, tanto en el momento presente con la premiación, como durante la realización de la serie: “Cuando uno hace las cosas con pasión es difícil hacerlo mal, porque es casi divertirnos mientras trabajamos porque no todo el mundo tiene esta posibilidad”, explica.

Sin dudas, estar nominado con su primera serie es un hecho que supera todo cálculo probabilístico y pone la vara alta para futuras realizaciones, sin embargo Dalla Torre se siente tranquilo, asentado en la confianza de que la motivación está en la actividad “Cuando uno trabaja, le gusta, y está concentrado en lo que hace, se termina notando en el producto entonces de alguna manera no se siente la presión”, explica, “La clave del éxito tal vez está en trabajar en lo que a uno le gusta y mantenerse enfocado pero no pensando en los premios. Lo que uno hace libremente, funciona”, destaca.

En una charla anterior con Los Andes, Adriano Dalla Torre explicó cómo habían sido los pasos previos a la producción de “Búnker”, cuando tomó la decisión de abocarse de lleno a las realizaciones audiovisuales. “Empezamos a gestarlo con Ariel Amestoy y Esteban Seimandi, dos escritores argentinos que me alegra haberlos conocido en el mundo de la publicidad. Vale aclarar que yo me dediqué a la producción de cine y televisión recién hace 4 años. Antes siempre hice Publicidad, porque fue lo que decidí hacer cuando era joven”, cuenta, y agrega “Yo me prometí a los 45 años dejar de hacer eso y dedicarme a mi verdadera pasión que es el cine y la televisión. En una reunión que tuvimos con Esteban (Seimandi) empezamos a desarrollar este proyecto”.

El hecho de que un mendocino participe de una realización de HBO Max, que sea exitosa y termine recibiendo una nominación a los Premios Emmy, provoca una suerte de orgullo colectivo y regional que permite -a los locales- soñar con la posibilidad de alcanzar lugares hasta ahora impensados.

Consultado en aquella oportunidad acerca de si se veía en la alfombra roja, Dalla Torre enfatizó en su presente y el placer de trabajar en lo que lo apasiona. “El éxito es la resultante del compromiso entonces creo que no me lo planteo. Estoy aprendiendo porque, insisto, somos principiantes”.

Esta vez, recordando aquella entrevista, aseguró “Estoy tranquilo, contento de poder disfrutar de este evento y viendo qué se viene. Cuando cerramos con la gente de HBO, y terminamos de hacer nuestra primera serie ‘Búnker’, me preguntaste si me imaginaba en la alfombra roja, y acá estoy, disfrutando. Para nosotros participar del evento de premiación nos hace sentir que ya ganamos, estar nominados a un Emmy con nuestra primera serie es super importante” asegura. “Personalmente siento que gané el día que decidí dedicarme a esto, porque es un compromiso de lo que yo quería con mi vida, así que poder hacer lo que me gusta y poder vivir de eso ya es ganar. Encima terminar en la alfombra roja es una sensación muy difícil de describir”, concluye.

La 50ª Gala de entrega de los Premios Emmy otorgará el máximo galardón para las producciones televisivas de Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia.

Bunker es una de las series que produjo el mendocino Adriano Dalla Torre y que se verá en HBO Max.

De Argentina, los nominados son la serie documental Bios, producida por Buena Vista para Star+, que por su capítulo sobre Andrés Calamaro está nominada dentro de Arts Programming; la tercera temporada de La Voz Argentina, de Telefe, nominada en Entretenimiento No Guionado; y Espíritu Pionero, la producción de la TV Pública argentina está nominado en la categoría Short-Form Series.

De Brasil, Leticia Colin está nominada a Mejor Actriz por su rol en Onde Está Meu Coração, de Globoplay. O Caso Evandro, también de Globoplay, compite como Mejor Documental, mientras que Nos Tempos Do Imperador, la tenovela de Globo, va por ser la mejor de su rubro.

México cuenta con múltiples nominaciones, como la recibida por Búnker, como Mejor Comedia; la de Narcos: México, como Mejor Drama, la de Anónima, como mejor Live Action en la categoría Kids y la de la Chivas, en la nueva categoría Documentales Deportivos. El actor estadounidense Scoot McNairy, parte de Narcos: México, también puede hacerse de un galardón para la producción de Netflix/Gaumont.

Chile, por su parte, tiene nominados a Isabel, la historia íntima de la escritora Isabel Allende, una producción de Megamedia, dentro de la categoría Películas para TV y Miniseries; y a Sueños Latinoamericanos dentro de Kids: Factual & Entertainment.

Colombia suma la nominación de Dapinty, una aventura musicolor, producida por Silverwolf Studios, dentro de Kids: Animation.