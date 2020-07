Paulo Dybala apoyó a Oriana Sabatini luego de reconocer sus trastornos alimenticios

Este jueves Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores al contar en su cuenta de Instagram que desde hace diez años padece trastornos vinculados a la alimentación.

A través de un video, la hija de Catherine Fulop mostró su cuerpo y compartió una profunda reflexión acerca de una lucha que la cantante libra cada día con ella misma.

El futbolista compartió la historia de la cantante

Luego de la confesión virtual, su novio Paulo Dybala compartió el posteo de la joven y, a modo de apoyo, le escribió “Te amo”.

El video, que muestra a Oriana en ropa interior y sin filtros estuvo acompañado del mensaje que intenta desmistificar al “cuerpo perfecto”: “Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima”, escribió Oriana.