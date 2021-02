Pata Villanueva sigue en estado delicado pero reacciona a los estímulos

Pata Villanueva está en las oraciones de muchos por su grave estado de salud. Aunque hay noticias alentadoras ya que estaría respondiendo a los estímulos; en caso de continuar así, podrá salir del coma inducido.

La actriz fue internada de urgencia en Punta del Este tras un accidente doméstico en su casa y los médicos le detectaron un hematoma subdural por el cual fue llevada al quirófano el día domingo. Por política del sanatorio, no se da ningún parte médico a la prensa por lo que Héctor Cavallero, el ex marido de Pata y padre de su hija Agostina, habló con “Los ángeles de la mañana”.

“Los médicos son muy estrictos con eso, le dan información muy a cuenta gota a Agostina, Robertino o Bernardita, que son sus hijos, pero nada más”, explicó.

“Los chicos están muy angustiados porque ver a su mamá en esta situación es muy duro. El sanatorio no los deja entrar por todo el tema del covid y los protocolos, no se puede. No hay ninguna novedad en el parte de hoy, por lo tanto estamos a oscuras. Todos estamos rezando, como muchísima gente, para que esto ayude a que pueda salir airosa. La situación no es fácil, estamos todos muy ilusionados en que esto salga bien”, declaró.

Sobre el accidente doméstico, comentó: “Son esos momentos que pasan que no están previstos, se cayó de la escalera y se golpeó mal la cabeza. Un accidente tonto como le ha pasado a mucha gente. Son momentos que uno no considera ni los tiene en cuenta, pero bueno, el resultado ha sido nefasto y esperamos que esto pueda mejorar. La está peleando fuerte”.

La Doctora Mariana Lestelle explicó en “LAM” que por el tipo de traumatismo que sufrió Pata, se debe ser muy cauteloso a la hora de dar información ya que puede haber cambios de un momento a otro. “Hay que tener muchísima paciencia”, cerró.