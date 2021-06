Oscar Ruggeri y Viviana Canosa fueron convocados para sumarse a partidos políticos

Este martes, Ángel de Brito comentó en “LAM” (El Trece) que dos figuras reconocidas y mediáticas fueron tentadas en sumarse a partidos políticos por sus convicciones y popularidad.

Se trata de Viviana Canosa y Oscar Ruggieri quienes fueron el blanco de sectores partidarios de cara a las próximas elecciones legislativas.

El conductor de las mañanas del Trece comentó que el ex campeón del mundo en el ´86 recibió un llamado de una agrupación cercana a Patricia Bullrich, presidenta de Juntos por el Cambio.

“Ayer lo llamé a Oscar, hablamos un rato, pero después cuando le pregunté no me contestó más”, comenzó diciendo Ángel y luego agregó: “La agrupación que está midiendo a estas dos personas es cercana a Patricia Bullrich. No es Patricia Bullrich, pero es cercana a ella”.

La otra persona a la que se refería de Brito es Viviana Canosa y, a modo de enigmático, dijo: “Ella me confirmó que no para estas elecciones pero sí tiene intenciones de presentarse en las próximas, para 2023, presentarse a elecciones en CABA. No de esta agrupación, pero sí de otras. Ella es Viviana Canosa”, manifestó.

Luego a fin de blanquear la información declaró: “Viviana Canosa y Oscar Ruggeri convocados a hacer política. Viviana tiene intenciones, compartido con la tele. No sé si Oscar se va a animar por lo que lo conozco”, dijo el periodista.

Es válido recordar que Oscar Ruggieri es muy crítico de algunos temas políticos y no teme a la hora de criticar y resaltar la acción de los gobernantes. El lugar que el mediático elige para sus comentarios es en F90 de ESPN.

Viviana Canosa, por su parte, fue centro de polémicas de varios temas y terminó siendo criticada y acusada de irresponsable en muchas ocasiones a través de su programa del Nueve.