Noelia Marzol se abrió de piernas en las redes y sus fanáticos enloquecieron

Luego de anunciar que se comprometió con su novio Ramiro Arias y la confirmación de su embarazo, Noelia Marzol tiene más energías que nunca y luego de haber cumplido su primer trimestre de embarazo continuó trabajando y haciendo actividad física tal como se lo recomendó su obstetra.

En las últimas funciones de “Sex Virtual Auto Teatro”, la rubia bailó y lució sus curvas en el pole dance y los presentes aplaudieron la performance de la bailarina.

Noelia Marzol en redes

Este viernes, y para sorpresa de sus casi 2 millones de seguidores, la rubia realizó una pirueta de danza y cayó al piso abierta de piernas: “Bailando todo es más feliz! #NoMeLlama ☎️📞”, escribió Noelia al ritmo de la canción de moda.

El posteo alcanzó los 83 mil “likes” y mensajes alertando el estado del bebé por nacer con semejante movimientos: “Quedo mareado el bebe 🤣🤣🤣🤣🤣... yo no estoy embarazada pero no me puedo mover asi ni en pedo... 🤣🤣🤣🤣🤣 envidia sana Noe.”, “Dios y pensar que esta embarazada CÓMO HACE”, “ajaj sinceramente una futura madre de Goma jajaja”, “No estabas embalsamada😳?? Siempre hermosa!!! Besos hermosa ...te deseo lo mejor para el año venidero...éxitos siempre”, entre otros.

También la rubia y su novio ya planean la boda y confirmaron que serán padre de un varoncito al que seguramente le gustará mucho el fútbol como a su papá.