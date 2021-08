Noelia Marzol contestó las críticas de Ángel de Brito por no dar notas: “La pifias conmigo”

Algunos meses posteriores a ser madre por primera vez, Noelia Marzol se incorporó a “ShowMatch: La Academia”, y en las actuaciones que realiza en ese programa, la actriz suele concurrir con su hijo Donatello, que tiene apenas unos meses de vida. Debido a esto es por lo que Marzol tomó la decisión de no dar notas.

Esto no cayó bien a algunos periodistas que se ocupan de cubrir lo que sucede en la pista del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Uno de ellos es Ángel de Brito, que en su programa “Los Ángeles de la Mañana” expresó su malestar por la actitud de la bailarina: “Pasamos un audio de Marzol porque ayer no pudimos hacerle nota. Le presté mi camarín y no nos dio una nota”.

“Pero, ¿por qué? Ay, se agrandó Chacarita. ¡Pero estamos todos locos!”, reaccionó Yanina Latorre, burlándose de la participante. Luego destacó el comportamiento de Celeste Muriega, invitada al piso, quien habló con la prensa tras haberse sumado al certamen: ”Por suerte acá está Celeste Muriega que las rema todas”, dijo Yanina.

Luego, el conductor se volcó a su cuenta de Twitter para detallar algunas situaciones referidas al tema: “No solo Noelia Marzol no da notas a LAM (dos galas) sino que ahora Rocío Marengo y Sofía Jujuy Jiménez no contestan los mensajes de mi producción. Educación genias”, escribió en la red social del pajarito.

Al ver esto la integrante de “Sex” no se quedó callada y respondió el ataque: “Educación Ángel, es q el notero q quiere hacerte la nota no se te acerque gritando cuando estás con un bebé en brazos y dormido”, comenzó Noelia. “No entiendo porque hoy decís esto públicamente cuando anoche te comenté por privado el motivo”. Por último, se mostró determinante ante el palito que recibió: “La pifias conmigo. Yo siempre tuve códigos”.