Nazarena Vélez recordó todas las “burradas” que dijo en la televisión

En su canal de YouTube Nazarena Vélez habla sobre su vida personal durante este tiempo de aislamiento. Ahora la famosa hizo un video donde recordó las “burradas” que dijo antes en televisión. Una de ellas ocurrió cuando trabajaba en Gerardo Sofovich en ese momento dijeron que ella había tenido sexo con otra mujer.

“Que me vean las lolas y que me vean en alguna situación, todo el mundo sabe que no tengo ninguna desviación sexual, y si la tengo, tampoco no es una aberración. No soy homofóbica ni mucho menos. Pero digo, mi entorno sabe que no soy así. Me da bronca que me hayan traicionado”, fueron las declaraciones de Nazarena de años atrás. Ella las recordó y se criticó.

Muy arrepentida Naza remarcó hoy: “¡Una desviación! De qué habla señora, ¡una desviación! Tan ignorante que duele. Esas palabras que uno utiliza cuando no sabe… Cuando vos no investigás o escuchás realmente, o te interiorizás en muchos temas, es preferible callarse la boca. Desviación dije para hablar de lesbianismo. Es como el que dice que es una enfermedad, como el coronavirus, pero de ‘putez’. Aparte yo lo dije, ja, que cara dura”.

“En ese momento, la sociedad era tremenda. Y yo, siendo mina, como sí sé que sigue pasando, está la falta de respeto constante, entonces se daba a entender que éramos lesbianas por el simple hecho de ser fiesteras. Se trataba de imponer eso. Igual las fotos las hicimos, la verdad”, aclaró Nazarena.

“Nos cagábamos de risa, pero alguien filtro las fotos. Yo me hago cargo de la ignorancia, pero la presión de la sociedad, que te señala con el dedo y te juzga, te hace decir estas pelotudeces que yo he dicho en televisión”, concluyó la productora.