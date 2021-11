Nathy Peluso le confesó a Moria Casán que es su fan al conocerla en Las Vegas: “¡Esto es un momentazo!”

Nathy Peluso es una de las artistas argentinas del momento, la cantante posicionó su música y fue una de las ganadoras de los premios Latin Grammy 2021. En la previa, dialogó con Marley y Moria Casán en la alfombra roja y se declaró fan de la exvedette en un divertido intercambio.

“¡Acá la tenemos a Nathy Peluso...!”, exclamó Marley al verla acercarse al sector de prensa en el que ellos estaban situados para hablar con los artistas. “¿Mis ojos están viendo una diosa? Esto no puede ser real... ¡oh my God! Sacha queen mamacita”, expresó sorprendida la cantante al ver y saludar a La One.

La artista y su impactante look en los Latin Grammy.

“¡Que lindo conocerte!”, agregó Peluso al acercarse al conductor y a la diva. “Para mí también”, dijo Moria. “¡Esto es un momentazo! yo soy fan”, acotó la estrella de la música.

“Venimos a entrevistarla a ella y ella entrevista a Moria”, acotó Marley al encuentro de las divas. “¿Cómo te estás sintiendo en Las Vergas?”, bromeó Nathy, apelando al humor de la exvedette.

“Qué felicidad verte con tanto éxito. La estás rompiendo en el mundo”, le dijo Moria a la cantante de éxitos como “Delito”, “Mafiosa”, “Sana sana”, entre otros hits.

Nathy Peluso ganó un Latin Grammy

Nathy Peluso fue la encargada de uno de los shows de la noche de los Latin Grammy junto a Christina Aguilera, Becky G y Nicki Nicole. Y el público las ovacionó luego de haber interpretado juntas “Pa mis muchachas”.

Luego, se conoció que la artista argentina se llevó uno de los premios de la gala, se quedó con el Latin al Mejor Álbum de Música Alternativa por “Calambre”.