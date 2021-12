Natalie Weber incendió las redes con una microbikini roja

Natalie Weber no deja de sorprender, luego de sus declaraciones respecto al Wandagate con sus seguidores en donde reconoció que “Nadie roba a nadie, es robado quien quiere serlo”, y luego dijo que si la China Suárez le escribía a Mauro Zárate si fijaría si el mensaje fue respondido: “… Le explicaría personalmente con libreta en mano que está casado hace 12 años, por si no vio las fotos de sus redes o si no lo buscó en Google”.

Ahora y dueña de una figura casi perfecta, la morocha compartió en sus redes sociales un momento de relax y disfrute.

Desde la pileta de su casa, Natalie posó con un microbikini roja delajando a la vista sus curvas y un impresionante colaless que los fanáticos aplaudieron.

Redes de Natalie Weber

Como era de esperarse, el posteo recibió más de 50 mil “likes” y muchas famosas admiraron a la joven madre y dejaron fuegos y aplausos. Fue el caso de Pampita, Cande Riggeri, Luli Fernández y Jimena Barón.

Redes de Natalie Weber

Hace algunas semanas corrieron algunos rumores de crisis entre Natalie y Mauro Zárate que la mediática salió a confirmar al reconocer el mal momento del matrimonio: “En realidad discutimos por varias cosas que estamos enfrentando. No es por celos, ni infidelidad”, dijo la morocha.

Luego agregó: “Estamos atravesando algunos frentes, esperemos que se solucionen, sino me vas a tener acá sentada pronto”, dijo y dejó en claro que no existe una tercera en discordia en la pareja.