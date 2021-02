Nacho Sureda se sinceró y contó que no la pasó bien en MasterChef Celebrity

Ya no queda nada para el estreno de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Pero Nacho Sureda aprovechó y decidió dar a conocer sus verdaderos sentimientos respecto a su participación en el programa de cocina para famosos.

El actor fue el primer eliminado y ni siquiera logró quedar para cuando les dieron al segunda oportunidad, porque quienes tomaron los dos lugares fueron Rocío Marengo y el Mono Kapanga. Pero ahora decidió finalmente hablar sobre su experiencia en el piso de MasterChef y sus confesiones demarcan que no pasó un buen tiempo allí.

“Me pasó lo mismo que a Boy. Casi todos los días que estuve y mi primera semana fue brava. Después cuando me fui estuve más relajado porque había visto el programa en televisión”, dijo a Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Sin embargo, sus declaraciones más duras fueron contra el mismo jurado: “A nadie le gusta que le critiquen algo que haga, pero acepto la crítica constructiva. Ellos a veces son un poquito malvados con los comentarios. El vínculo del jurado con los participantes es distinto con todos. Yo como soy un chabón que no me gusta que me pongan los puntos y que me hablen así, entonces me planté acá, viste, y no les gustó mucho”.

“Se dio un vínculo picante”, explicó sobre Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. " Al principio fue un poco incómodo y después entendí que es un juego y ellos ocupan un rol… Nadie es malo ni bueno. Pero por momentos la pasé mal y fue difícil”.

El consejo de Nacho a los nuevos participantes

El actor terminó con algunos consejos a los nuevos participantes: “Primero que nada, que se relajen y disfruten. Entenderlo como una competencia y un juego. La mayoría no sabe cocinar y que sean ellos mismos, porque eso es lo que garpa con el público”.

Entre quienes buscan el triunfo que Claudia Villafañe logró en la primer temporada están: Carmen Barbieri (reemplazada por Claudia Fontán mientras se recupera de coronavirus), Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani “La Chepi”, Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Araoz, Maria Odonnell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Hernán “el loco” Montenegro, Alexander Caniggia y Georgina Barbarossa.