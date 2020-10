Moria Casán tiró un “revelador” comentario sobre el pantalón del “Cachete” Sierra

A Moria Casán nadie le frena la lengua y cuando tiene algo que decir, lo larga sin problema ni miedo a las consecuencias. Por eso cuando explicó de forma muy contundente que no estaba satisfecha la presentación de Agustín Sierra y Rocío Igarzabal en el Cantando 2020, los concursantes debieron aceptar con seriedad las primeras duras palabras de la jurado. El homenaje que los ex colegas hicieron a Casi Angeles, no le gustó nada.

“Los angelitos en estos días de espera se han vuelto diablitos, duendecillos. Han hecho una performance para mí muy precaria. Yo no consumí Casi Ángeles por una cuestión generacional y porque no tenía tiempo de ver de tele, pero sé que fue un éxito y que ha marcado la vida de muchas generaciones que sienten por los productos de Cris Morena que es nuestra Walt Disney. Pero no pasó nada”, dijo al inicio de su devolución Moria.

Pero tomando a todos desprevenidos, “La One” apuntó nuevamente a los atributos del “Cachete”, que con el vestuario ceñido elegido para la presentación dejaba mucho para ver. “Lo único más revelador de esta performance para mí, perdónenme, y no soy para nada vulgar pero hay que decir las cosas fue tu pantalón, mi amor. Es muy revelador”, dijo picante como siempre la ex vedette. “¿Eso suma punto?”, pregunto riendo Angel de Brito, mientras Sierra se reía de los nervios.

Sin embargo, ni el “Cachete” pudo salvarlos y el puntaje final que la performance se merecía, Moria Casán, fue un 4. “Y eso merece reconocimiento, pero fue tan aburrida, era una cosa como infantil. No fue buena, fue precaria, no emocionó. No eran ni ‘angelitos’, ni ‘diablitos’, eran unos ‘guachitos’ que estaban buscando su lugar en el mundo”.