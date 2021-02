Moria Casán dice que se vacunará contra el coronavirus porque “apoya la ciencia”

En medio de la polémica y el boom por las vacunas, de distintas procedencias, para luchar contra el coronavirus Moria Casán se manifestó a favor de la vacunación sin importar la procedencia de las mismas.

La One dijo que se vacunará el próximo 5 de febrero por pertenecer a grupos de riesgos y como apoyo a la iniciativa del Gobierno Nacional y a la ciencia.

En comunicación con “Implacables” (El Nueve), la mediática reflexionó sobre la importancia de realizarse estudios médicos periódicos y a cuidarse contra enfermedades: “Si me puse vacunas toda la vida por qué no me voy a poner la del Covid 19. Yo creo en la ciencia”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Mi salud es sagrada. Me hago exámenes todos los años, pap, mamografía… soy muy sana y nunca tengo nada, pero nadie nunca está a salvo …El viernes que viene me voy a vacunar. Soy provacuna. Con la Sputnik V, con la que hay acá. Me llamaron para saber si quería vacunarme por mi edad y les dije que absolutamente, para eso trabajan los científicos, para que tengamos mejor salud”, concluyó.