Mica Viciconte: “El deseo está y me encantaría ser mamá”

Más enamorados y afianzados como pareja Mica Viciconte y Fabián Cubero ya viven su segundo año de convivencia e instalados en una casa enorme de un country están pensando en agrandar la familia.

La más convencida es Mica que, cada vez que puede, tira algún dardo o indirecta al deportista pero, hasta el momento, no tuvo una respuesta definitiva.

Entrevistada en el programa “Agarrate Catalina”, Mica habló sobre la maternidad y dijo: “Es el mismo tema de siempre. Es algo que deseamos. En realidad, es algo que deseo yo más que él, porque él ya pasó por la experiencia” comenzó diciendo la rubia.

La nueva panelista de “Intrusos” comentó que el tema viene hace tiempo dando vueltas y que es muy importante para ella.

Luego Viciconte se refirió a un punto no menor sobre la decisión de ser madre: “El tema es cuándo es el momento, eso nunca lo sé. A mí me gusta laburar y laburo un montón. Ahora, si Dios quiere, me viene más trabajo. En algún momento voy a tener que decir ‘ya está’ y trabajar menos. Calculo que va a fluir…”, dijo pensativa la rubia.

Luego agregó: “El deseo está, me encantaría ser mamá. Lo elijo a él porque lo conozco como padre y me encanta cómo es y eso me da mucha tranquilidad”, aseguró la mediática confirmando el excelente momento de la pareja.

“Él es divertido y excelente persona. A veces es tan bueno que se pasa, como padre lo admiro. No le gusta discutir, no me deja discutir, a veces necesito una descarga”, concluyó la ex Combate.