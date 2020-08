“Me afectó que me dijeran golpista”, la confesión de Juana Viale tras preguntar por la gestión de Alberto

Hace algunas semanas durante una de las emisiones de “La noche de Mirtha”, Juana Viale le preguntó a uno de sus invitados si el gobierno de Alberto Fernández llegaba a fin de año. Sus palabras no pasaron desapercibidas y la nieta de Mirtha recibió duras críticas en las redes sociales.

En la noche de este sábado, la conductora habló de todo lo que escucha sobre ella desde que se hizo cargo de la conducción del tradicional programa de su abuela.

Reveló que los haters siempre la atacan en redes y en particular cuando opinó sobre la gestión del actual gobierno.

“Yo solo pregunto, porque si digo lo que pienso dejó de ser esencial”, dijo Juana Viale con tono de ironía.

Sobre la cuarentena y la extensión habló desde el inicio del programa cuando presentó su look con mensaje de concientización incluido: “¿Cómo están en sus casas? Más cuarentena para todos. Pero falta poquito, cada vez menos. No nos metamos en los delirios de querer salir”, afirmó.

Luego habló se explayó un poco más sobre el tema con sus invitados de la fecha: “Cuando yo empecé eran 15 días nada más. Ahora se extendió… La realidad es que no sabía a veces qué preguntar, hay muchas cosas que no sé. Con el tiempo me empecé a curtir. Tengo un equipo de producción excelente. Me afectó muchísimo que me dijeran golpista. Por eso tuve que escribir algo. Me sentí muy señalada, y fue una pregunta sin mala intención”, dijo Juana Viale.

En diálogo con sus invitados, afirmó: “Me afectó porque yo no soy política. Estoy acá con el fin de dar a conocer información. Entonces me afectó que me trataran de golpista, o gorila. Entre paréntesis, el gorila es un animal muy inteligente”, remarcó la conductora.

Para finalizar el tema dijo muy seriamente: “No me gusta que me cataloguen”.