Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia deben medio millón de euros por su casa de Marbella

El clan Caniggia siempre está rodeado de escándalos, y en esta oportunidad se dio a conocer la increíble suma de dinero que Mariana Nannis y Claudio Paul deben por el alquiler de su mansión en Marbella: nada menos que medio millón de euros.

La periodista Débora D´Amato explicó al aire de “A la tarde”, el programa que conduce Karina Mazzocco, que “desde 2015 no pagan alquiler. Mariana Nannis siempre quiso demostrar que era de su propiedad. Todo el clan Caniggia lo hizo”.

Según la panelista, “los problemas comenzaron con el reality de los Caniggia. El dueño de la casa dijo que sea discreto, que no se muestre la casa. El contrato era por 5 años. Se pagaban los dos primeros años y a partir del segundo no se pagaba más. A partir de ahí no se fueron nunca más de la casa. No pagan nada”.

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia deben años de alquiler de la propiedad en Marbella.

Como si eso fuera poco, D´Amato indicó que “en la casa de huéspedes hay una persona que está viviendo para que el dueño no pueda entrar. El dueño es muy respetuoso porque la Justicia le dice que no puede entrar. Incluso les cortó el agua para que se vayan, pero no lo hacen”. En ese sentido, aclaró que ninguno de los Caniggia habita el lugar.

“No los desalojan porque el dueño tiene que pagarles una indemnización, según las leyes españolas. No es la primera vez que dejan deuda. Es como un modus operandi de los Caniggia. Nada se pagó. El dueño intentó hacer las cosas como corresponde. Si entra, es multado él. Lo que buscan es que este hombre les pague para recuperar su propiedad. Agotado está de toda esta situación”, concluyó la periodista.