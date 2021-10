Luciano Pereyra sorprendió con una brillante imitación de Adrián Suar en Los Mammones

Luciano Pereyra fue como invitado este miércoles a Los Mammones (América TV) y, relajado en la charla con Jey Mammón, sorprendió con una imitación del productor y presidente de Pol-ka, Adrián Suar.

“Tengo entendido que te da vergüenza pero que sabés imitar a un par de personas”, comentó el conductor y con un poco de pudor y timidez, el artista confirmó que eso era cierto.

Y aprovechó la oportunidad para pedirle que imite a Adrián Suar. “Hace mucho que no lo hago”, dijo Pereyra e inmediatamente intentó recordar el tono de voz del reconocido productor.

“Con Adrián me pasó algo muy lindo. Estábamos haciendo Prisioneros y me dice ‘no me jodas boludo, vos sos actor, la rompes toda’”, comentó el cantante popular imitando a la voz de Suar y sus gestos.

La divertida anécdota de Luciano Pereyra con un autógrafo

El cantante contó en el living de Los Mammones la historia del día que le pidieron un autógrafo y luego se lo devolvieron.

“Estaba en Las Cañitas comiendo y viene un chico al que no le entendía mucho porque parecía que era sordomudo. Entonces no le entendía bien, pero me dice ‘firmarme’, le dije que claro y le firmé”, relató Luciano.

Luciano Pereyra en Los Mammones.

Y siguió comentando el momento: “Le doy el papel, se fue y desde lo lejos veo que me mira, mira la firma, pone mala cara y viene… Me dice algo que no le entiendo y después me dice ‘pero vos no sos Ricky Martin’”.

“Lo peor, me lo devolvió y se fue. Aparte se enojó, pero mal, todo porque no era Ricky Martin”, recordó entre risas el artista sobre el día que lo confundieron con el puertorriqueño.