La ex de Luciano Pereyra habló de la presunta “obsesión peligrosa” que tendría el cantante

En las últimas horas Luciano Pereyra estuvo en el foco de todos los medios al conocerse rumores que lo acusaban de de tener una “peligrosa obsesión” con su expareja Milca Gili. El cantante estuvo cinco años en pareja con la joven y aseguran que todavía no la olvidó.

El Músico posando con un alfajor cuya marca es similar al nombre de su expareja.

Estas versiones están fundamentas en una de las últimas actividades que tuvo el músico en su cuenta de Instagram, donde se lo puede ver posando con un alfajor Milka, una marca de nombre similar al de Gili. Además de un “homenaje” a su ex, en el videoclip donde Luciano aparece con Cande Ruggeri, una actriz con rasgos similares a ella.

Fue en el ciclo “Intrusos”, donde la rubia, radicada en Milán, apareció a través de una videollamada y expresó su malestar por los rumores. “Yo no digo que él me acecha o que está obsesionado. Yo quería aclarar esto porque leí en algunos portales que se habla de una peligrosa obsesión o de un acecho, y con lo que está pasando con las mujeres hoy en día, al poner esos términos ponemos en juego a la gente que de verdad tiene problemas”, Expresó la expareja del artista santafesino.

“¿Vos todavía lo amás?”, le consultaron, y observaron rápidamente un gesto en su mirada que podría haber sido una aprobación: “Es una historia de amor que todavía no terminó”, manifestó y agregó: “La canción la sentí como un guiño para mí”.

Milca Gili dialogó en LAM de su relación desconocida con el cantante argentino

“Obviamente que tuve problemas, en todas las parejas hay problemas, y por ahí uno dice tóxico o no tóxico, aunque no sé si lo dije yo, sí puedo decir que fue una relación sin prensa. Ambos teníamos mucho carácter y no nos supimos entender. Yo sigo escuchando su música y me emociona cada vez que la oigo”, manifestó Milca, quien no le quita chances al amor.

Recordemos que la expareja comenzó su relación en 2012: “Estuvimos juntos durante cinco años. Nunca se supo y siempre me callé. La relación era oculta para la prensa, pero después hacíamos vida normal. Terminamos como hace tres años”, expreso Gili, quien es agente inmobiliaria, en declaraciones realizadas en “LAM”, en el 2020.

“Él nunca quiso hacer pública la relación. Pero estuvimos mucho tiempo, vivíamos juntos”. Asombrada, Yanina Latorre indagó: “¿Por qué no te blanqueó?”. Y con cara de fastidio la invitada replicó: “Porque él es así. No me quedé mal con eso ni con él, pero sé que a él no le gusta mucho la exposición. Lo respeto”.