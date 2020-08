¡Le ganaron los nervios! Rocío Marengo terminó en el piso en la final de MasterChef Chile

El domingo -por Canal 13 de Chile- se dio el último enfrentamiento culinario del MasterChef Celebrity Chile entre los finalistas Cesar Campos, Natalia Duca y la argentina Rocío Marengo. En busca del máximo premio de 25 millones de pesos, los concursantes tenían que preparar un menú completo -entrada, fondo y postre-, y fue en esta corrida a contrarreloj cuando el temple le falló a Marengo, que cayó al suelo cargando dos canastos del supermercado del certamen.

Al grito de “Perdí un riñón”, la actriz quiso traer humor a una situación que se le estaba yendo de las manos. “Yo a todas las cosas negativas trato de buscarles el por qué. Y digo ‘bueno, ok, me caí, me desmorone’. Pero me sirvió para despertarme. Tuve restos, hay que tener un mise en place organizado. Son muchos productos, son muchas preparaciones. Así que un tropezón, en este caso, fue caída. No va a haber un muro que no pueda derribar”, dijo frente a las cámaras, consciente de que se levanta solo quien cae.

Durante la previa, la argentina desbordaba de emoción: “No puedo creer ser la segunda clasificada para el final. Ya con la semifinal estaba ‘pellízquenme, no me lo creo’. Ahora, la verdad es que mi corazón explota de felicidad. Fue una experiencia maravillosa. ya queda una competencia, es la final, así que lo voy a dar todo”.

Más tarde, se anunció que fue Natalia Duco quien se consagró como primera ganadora del certamen gastronómico de famosos de Chile, por decisión del jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Chris Carpentier y Jorge Rausch. “Recorrido por mi historia”, “Tierra” y “Tierra Blanca” fueron los tres platos que la posicionaron en el primer lugar.

“Cumplí con este objetivo, lo logre. Luché, luché y luché y perseveré. Me pude reinventar, se me dieron oportunidades y las tomé”. Mientras que el programa se grabó en Colombia, la lectura de los resultados fue desde Chile y en forma virtual, respetando estrictas medidas sanitarias de la pandemia. “Estoy demasiado orgullosa de mi, Haber llegado hasta acá habla de la garra, esfuerzo, perseverancia y constancia que le meto a todo en la vida”, dijo Duco mientras agradecía a su familia, amigos y casi un millón de seguidores.

Dentro de poco, se cree que hará debut la versión argentina de MasterChef Celebrity, bajo la conducción de Santiago del Moro y con transmisión por Telefe. Algunos de los confirmados son Iliana Calabró, El Polaco, Fede Bal y el humorista Roberto Moldavsky.