Laurita Fernández deslumbró con varias piruetas para meterse a la pileta

Hace tiempo que Laurita Fernández se perfila como una de las grandes figuras argentinas, e incluso muchos aseguran que podría ser la próxima Susana Giménez. A sus 31 años, es una artista súper completa: baila, canta, actúa, conduce y la rompe en las redes sociales.

Lo que sin lugar a dudas sorprendió a sus seguidores es el último video que publicó en Instagram para promocionar a una empresa que se dedica a climatizar piletas. Para ello, Laurita se grabó haciendo varias piruetas para meterse a la pileta, y hasta se animó a hacer la mortal.

“Los que me conocen saben que soy muy muy muy friolenta y nunca podía disfrutar del agua, hasta ahora”, expresó la ex de Nicolás Cabré en su posteo, que enloqueció a sus fans.

Nicolás Cabré reflexionó sobre su ruptura con Laurita Fernández

Invitado a “No es tan tarde”, el programa de Germán Paoloski por Telefe, Nicolás Cabré habló sobre su reciente ruptura con Laurita Fernández.

“Obviamente que sufro, me duele, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”, remarcó el actor.

“La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros hijos así, nosotros somos los que no la vemos... pero es así”, continuó.

“A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”, concluyó.