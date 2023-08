Las jugadas fotos de Zaira Nara: no llevaba nada directamente y se tapó un poco con las manos

En una provocativa serie de fotos compartidas este lunes en su cuenta de Instagram, Zaira Nara dejó a sus seguidores boquiabiertos con su deslumbrante estilo.

En la primera imagen, la modelo y presentadora argentina cautivó al lucir únicamente un pantalón de cuero, descendiendo de un costado y estratégicamente cubriendo su delantera con sus manos.

Zaira Nara

No contenta con eso, complementó el audaz look con una trenza ficticia que serpenteaba por todo su abdomen, añadiendo un toque de misterio y originalidad.

Además, la elegancia no quedó atrás, ya que en otras dos fotos Zaira optó por un vestido largo en negro que resaltaba su espalda al descubierto, demostrando su habilidad para combinar audacia y sofisticación en una única publicación.

Zaira Nara

Zaira Nara: su vestido fue al límite

A través de su carisma y autenticidad, Zaira ha logrado consolidar una base de admiradores fieles que aprecian su enfoque en el trabajo y la pasión que pone en cada proyecto que emprende.

Estos seguidores que se traducen a más de seis millones en Instagram, aparte de encontrarla por las calles, la siguen en su cuenta de citada red social.

Zaira Nara cautivó con su body en un video

Esta última semana, Zaira Nara se filmó de adelante y a cuerpo entero frente a un espejo para mostrar una de las prendas que ha recibido de canje por sus colaboraciones como influencer.

Se trata de un body negro, que deja ver toda su silueta bien marcada y que subió las temperaturas de un instante a otro en las stories de la red social de la camarita.

Pero esto no fue todo, ya que Zaira, que se encontró descalza, apostó por un estilo de chalina para combinar el look y nada de pantalones para presumir como es el cavado de la prenda. A su vez, le sumo su tan sensual pose y maquillaje para terminar con una apuesta como las que no hay.

Zaira Nara paralizó la web con un tremendo body.

