Las hermanas de Diego Maradona dispararon contra Dalma y Gianinna: “Nos tratan mal”

Diego Armando Maradona fue el quinto de una familia numerosa, Doña Tota y Don Diego fueron padres de 8 hijos y las mayores -Ana María, Elsa Lili, Rita Kity y María Rosa- tuvieron devoción por el futbolista al que cuidaban como si fuera su propio hijo.

Hugo, Lalo y Claudia Cali completaron el clan que siempre estuvo presente en la vida del astro del fútbol y, también, en la de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna. Pero ahora parece estar todo mal entre ellos y las mujeres hablaron duro en “Debo decir”.

La grieta entre las hermanas del Diez y sus dos hijas se hizo más evidente tras el fallecimiento de Maradona tanto que Ana, Kity y Cali se aliaron a Matías Morla, el ex apoderado de Diego, y hoy figura como su abogado. Los cuatro estuvieron como invitados en el ciclo de Luis Novaresio y además de recordar su infancia le dieron duro a las Maradona Villafañe.

Las hermanas confesaron que les estaba costando sobrellevar la ausencia de Diego Armando aunque a la hora de brindar aseguraron que no tienen con quien reconciliarse: “No somos conflictivas”.

“¿Qué era lo que más lo hacía sufrir?”, consultó el conductor a las mujeres y ellas respondieron: “El no estar con todos sus hijos, esas cosas. Nosotros nunca le dijimos nada de lo que él no quería hacer. Él hacía lo que él quería. Pero, evidentemente, no podía hacer todo lo que quería”.

Durante la entrevista, Morla comentó que Diego se dejó ir por la pandemia y por el amor no correspondido de Rocío Oliva, aunque las invitadas coincidieron en que el astro estaba subyugado por la futbolista. Novaresio aprovechó el tema de las ex parejas para preguntar si con todas había sido feliz.

Las mujeres evitaron hablar del tema y Luis insistió al recordar que a Dalma le hubiera gustado estar también como invitada para hacerle frente a sus tías y a Morla. “El estilo de Villafañe es presionar a funcionarios judiciales y a periodistas pensando en su loca cabeza...¡Diego Maradona podía llamar así!. Mirá si ella va a impedir que yo esté sentado acá...”, dijo el abogado y el periodista le pidió a las hermanas su opinión sobre Matías: “Mi hermano siempre dijo: ‘Confíen en él que es un hombre honesto’. Y nosotras confiamos en él”.

Y entre tantas frases polémicas que se dijo en ese momento, Ana aseguró que su relación con las hijas del matrimonio Maradona Villafañe es nula: “No les caemos muy bien que digamos, porque nos faltan el respeto. Si nos llaman por teléfono, no nos dejan hablar. Ellas son muy irrespetuosas. Tanto a mí como a todos nos tratan mal”.

“En el velatorio a nosotros nos hicieron esperar ahí hasta que lo trajeron. Y, cuando él estaba ahí, ella (Claudia) estaba con sus amistades, sus familiares, pero de ella. Y nosotros a un costado, ignorándonos”, agregó y Kity añadió: “Él era el que unía, porque él nos quería mucho y no permitía que nadie nos desaire”.

Las tres hermanas de Diego coincidieron en decir que si él no hubiera tenido dinero no hubieran sucedido tantos problemas: “Hubiéramos sido una familia normal”. Y en cuanto al dinero, Morla tiró leña al fuego al revelar: “El otro día detectamos que Dalma había sacado cien mil dólares de una financiera y yo lo denuncié”.

Y sumó que cuando Dieguito Fernando acababa de nacer, las hijas de Claudia y Diego sacaron dos millones de dólares de una cuenta de Maradona y las pusieron en una caja de seguridad a nombre de Villafañe.

“¿Lo dejaron morir a Diego?”, le preguntaron a las hermanas Maradona y ellas respondieron con franqueza. Ana soltó: “Yo eso no lo puedo asegurar. Que por ahí estaba mal y no tenía los médicos para asistirlo, eso sí estoy segura. Pero que lo dejaron morir, no estoy segura”.

Y Kity fue contundente: “No, no lo dejaron morir y si hay algo mal para resolver están las chicas y nosotras. Pongo a las hijas en primer lugar y después estábamos nosotros. Si hay que buscar culpables, todos tenemos un poquito de responsabilidad. De no haber dicho: ‘¿A ver qué está pasando?’”.

“Si a nosotros nos dejaban participar, también podíamos haber hecho algo. No nos dejaron porque ya estábamos muy grandes”, remataron.