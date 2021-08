Verónica Monti, la última novia Sergio Denis, fue detenida por robar en un shopping

Verónica Monti, expareja del cantante Sergio Denis, fue detenida este domingo a la salida de un local en un shopping de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando intentó robarse un par de botas, según reveló el periodista Daniel Ambrosino en “El Show de los Escandalones”.

Tras la denuncia, la productora y ex del cantante fue trasladada a la comisaría número 14. Más tarde, autoridades policiales la llevaron a la Alcaldía 6 para realizarle un chequeo médico de rigor.

Su abogado Martín Francolino la está acompañando en este difícil momento y tramitando su pronta libertad. Al parecer, Monti habría robado un par de botas de una importante marca de indumentaria en el shopping Alto Palermo de Capital Federal.

La mujer se hizo ampliamente conocida cuando visitó varios canales de televisión relatando la triste historia de su relación con Sergio Denis y la negativa de la familia del cantante para que lo viera mientras estuvo internado en la clínica ALCLA, donde estuvo internado hasta su muerte, sucedida el 15 de mayo de 2020.

La ex de Sergio Denis en su peor momento: llena de deudas e intentos de suicidio

Meses después del deceso del músico, Monti publicó en sus redes sociales que había terminado la etapa del duelo al anunciar un nuevo noviazgo con un vecino suyo: “Yo no estaba negada a encontrar el amor pero todos saben que tengo una mochila muy pesada, pero Diego es un gran hombre que supo entenderme acompañarme y es un amor de persona”, dijo Monti en aquel entonces.

Al ser consultada sobre su ausencia en la despedida de Sergio Denis, Monti respondió firme : “No fui a ningún lado, esta pandemia complica velatorios y entierros, las personas que estuvieron fueron su exmujer, su hermano, su hermana, su sobrino y dos de sus hijos, me parece que estaba bien. Yo hace mucho lo había despedido, hacia mucho tiempo que él ya no estaba. Lo recuerdo con respeto, pero no me hizo bien, la verdad es que no tuve que pasar la página, sino arrancarla y volver a empezar”.