Apuesta al amor: Verónica Monti terminó el duelo por la muerte de Sergio Denis y presentó a su nuevo novio

Con varias visitas a los canales de televisión relatando la triste historia de su relación con Sergio Denis y la negativa de la familia del cantante para que lo viera mientras estuvo internado, hoy Verónica Monti volvió a sonreír porque nuevamente el amor llegó a su vida.

Luego de dos meses de la muerte de Denis luego de un terrible accidente en un teatro de Tucumán, Monti usó las redes sociales para compartir la foto de su nueva pareja a quien conocía hace tiempo cuando fueron vecinos.

Diego es un publicista de 47 años que la mujer conoció en el barrio de Belgrano pero que en un primer momento solo se saludaban y conversaban cuando se cruzaban en el ascensor.

En una entrevista con la revista Caras, la ex de Sergio Denis comentó: “Con Diego nos conocemos hace un año pero nunca pasó nada, era vecino, me hablaba, me decía piropos por la calle y un día nos pusimos a hablar y en medio de la cuarentena me lo reencontré cuando salí a recrear a los chicos (Franca y Salvador)”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Yo no estaba negada a encontrar el amor pero todos saben que tengo una mochila muy pesada, pero Diego es un gran hombre que supo entenderme acompañarme y es un amor de persona”, dijo Monti.

“Ahora van a hacer unos poquitos meses que estamos juntos, nos vemos poco, cuando se puede salir con los chicos, él no tiene hijos y se lleva de maravilla con los míos. Me cuida, me trata como una princesa… Es un amor, es muy buena gente. Estoy contenta, me acompaña en todo y esto demuestra que para el amor no existe la cuarentena”, comentó muy feliz.