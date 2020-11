La ex de Sergio Denis dijo que se sintió identificada con el mal momento que vivió Rocío Oliva

Luego del escándalo protagonizado por Rocío Oliva al intentar, en vano, entrar a Casa Rosada para despedir a quien fuera su pareja por más de seis años, Vero Monti empatizó con la panelista de “Polémica en el Bar” y lo manifestó en su cuenta de Instagram.

Monti también tuvo una negativa de la familia de Denis luego de su terrible accidente en Tucumán y, si bien fue su última pareja, no se pudo despedir del cantante en el momento de su muerte: “Tenía necesidad de verlo, entré a la clínica y pedí hablar con un médico para saber el estado de salud, porque hacía varios meses que no había partes. Me senté en un sillón, nunca apareció el médico, pero lo veo pasar a Sergio en una camilla con un camillero. Le ví la cara, fue muy conmocionante. Me paré y me fui”, expresó hace tiempo.

Redes de Vero Monti

Ahora Monti sintió en carne propia el desplante a Rocío Oliva en la puerta de Casa Rosada. Luego de verla llorando en la pantalla de Crónica la periodista escribió: “Empatizo con ella sin conocerla. Se lo que hoy siente Rocío Oliva. Sé que está vestida de fiesta con sus mejores goles llorandolo sin consuelo. Se lo que significa te impidan despedir a un pedazo de tu vida. Se lo que es te traten como un trapo de piso por no tener vinculo sanguíneo. Se lo que es te digan VOS NO sin motivo ni sentido propio de egocéntricos no domesticados. Sé de tu tiempo invertido a corazón abierto para robarle sonrisas y conectarlo con la vida. Se lo que es estar al lado de un Popular Mendigo Emocional. Se fuerte Rocío! Fuerte abrazo”.