Las fotos de Jimena Barón con un arriesgado look de escote y aberturas que enamoró a todos en Mendoza

Jimena Barón regresó a los escenarios y su primera presentación fue el sábado en la “Vendimia para Todxs” en Mendoza. La cantante, que este año lanza su nuevo disco, enamoró a todos con su look, el que dejó ver mucha piel.

La artista se subió al avión con su hijo, Morrison Osvaldo, y su pareja, Matías Palleiro. Los tres se hospedaron en el Park Hyatt de Mendoza y por la noche se dirigieron al Auditorio Ángel Bustelo, donde tuvo lugar este año el evento que reúne a toda la comunidad LGBTIQ+.

Luego, en su cuenta de Instagram donde la siguen casi 6 millones de personas, la artista compartió un resumen de sus horas en la provincia de Cuyo, pero lo que más llamó la atención fue el vestuario que eligió para la fiesta.

Jimena Barón cautivó con el look que eligió para su presentación en Mendoza.

Jimena Barón enamoró con su look total black en la “Vendimia para Todxs”

En esta ocasión, Jimena Barón lució un top negro brillante, que apenas cubrió su delantera, al que le sumó unas mangas del mismo color. Debajo, llevó un pantalón estilo batik, con aberturas en los costados y también en la parte de atrás, por lo que gran parte de su cola pudo verse.

Al look le sumó accesorios para levantarlo, como unas cadenas y unas medias de red, que la hicieron lucir aún más sensual.

“En 28 horas volamos a Mendoza, pisamos escenario por primer vez en este 2023, llenamos el Auditorio Bustelo y le cantamos el cumpleaños feliz a Momo, me escribí una cartita linda a mí misma y le pedí los sanguchitos del avión a los que vi que no los iban a comer así mañana no tengo que cocinar para la lunchera de Momo. Finalmente volviendo. Soy feliz”, escribió al pie de su posteo.

Automáticamente le llovieron los likes y en dos horas recibió más de 93.600 corazones de sus seguidores, quienes no dudaron en hacerle llegar su cariño a través de mensajes.

“A bueee!!! tranquila, sencilla! DIOSA Jime”, “Te banco más que a Messi”, “Feliz retorno a los escenarios, vamos que el 2023 te espera”, “Sos un fuego mujerrrr”, “Volvieron las fotos en el baño pre show”, “Háblenme de Diosaaaaaaa. Sos una bombaaa”, fueron algunos de los cientos de comentarios.

Vendimia Para Todxs volvió a su génesis con una gran noche cargada de color y magnetismo Jimena Barón

