La nueva vida de Gaby Roife, la conductora de “A jugar con Hugo”

Varios años pasaron desde que Gaby Roife decía la recordada frase “¡Y a jugar con Hugo!” que sonó en varios hogares argentinos entre 1996 y 2005 en el programa “Magic Kids” en el que Roife era su conductora.

La mujer entrevistada por Diario Show comentó que aún la reconocen en la calle por haber sido parte de la infancia de varios niños que se entretenían mirando el programa: “¡Era otra época, me acuerdo y me río sola! Todavía me reconocen en la calle”, admitió la conductora.

“A jugar con Hugo” fue un programa que, novedoso para la época, supo marcar su estilo y ser elegido por cientos de niños y jóvenes que se entretenían con la propuesta.

Gaby Roife en la actualidad

Sin Internet y consolas de juegos, los televidentes llamaban al ciclo y “jugaban con Hugo”, un simpático dibujo animado que reaccionaba a las indicaciones de cada participante que a través de su teléfono fijo y los botones comenzaba el juego: el 5 era la partida, con el 2 saltaban y con el 8 se agachaban, entre otras variantes.

“En aquel momento llamaban chicos grandes y el límite era de 15 años. El juego los cautivaba, para la época era muy moderno”, destacó Roife y recordó: “¡Era así! Apretabas los botones del teléfono y Hugo se movía. Hay un gran mito con eso y era muy sencillo, tocabas una tecla y jugabas. ¡Mi marido todavía me sigue preguntando eso! Ahora hasta sería más sencillo que aquel momento”.

A más de 20 años del comienzo del programa infantil Gaby recordó: “Terminó Hugo y solo tenía a mi hija mayor y como quería tener más hijos quedé suspendida en el tiempo. Me dediqué a la familia. En 2016 se cumplieron 20 años del inicio de Hugo y un grupo de chicos fanáticos empezaron a pedir que vuelva el Magic”, finalizó.