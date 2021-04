La increíble carrera que hizo Noelia Castaño, ex Chiquitita, en España

Una ex Chiquitita se abre camino con su carrera actoral en España y por estos días desarrolla un personaje en la serie de Netflix “El sabor de las margaritas” en su segunda temporada. Hablamos de Noelia Castaño quien en 1995 debutó en la exitosa tira de Cris Morena, en Argentina.

Así, con su estilo bien argento, conservando costumbres como el mate, la actriz habló sobre sus pasos por la actuación y cómo es que lleva 20 años viviendo en tierra española.

Luego de su paso por Chiquititas, Noelia tuvo otras oportunidades en las ficciones locales (en 90-60-90 modelos y en Como vos y yo, por ejemplo) pero una oportunidad al otro lado del Atlántico y el deseo de su familia de cambiar de rumbo por las permanentes crisis económicas de la Argentina modificaron su vida por completo.

La oferta para filmar la película No dejaré que no me quieras la llevó a España a principios de Siglo. No volvió más. Poco a poco, paso a paso, su carrera fue creciendo lentamente hasta que ganó un lugar de cierta preponderancia en el fuerte mercado televisivo y artístico de aquellas tierras.

Noelia Castaño ya lleva 20 años viviendo en España, donde está en pareja con un director argentino que lleva incluso más tiempo radicado allá. Tienen un hijo de 8 que es español y a ninguno de los dos les pico el bichito, todavía, de regresar al país. Echaron raíces allá y no tienen idea de volver.

Sin embargo, conserva algunas costumbres. Por lo menos la del mate: se despierta, pasa el día y se acuesta entre amargos y algunos con azucar, pero pocas.

En una entrevista que concedió hace un tiempo a Infobae, la actriz se declaró partidaria de las causas justas y nobles. “Luchar, estar del lado de los que menos tienen, de los débiles, de las injusticias, de los que no tienen voz. No tengo el poder que tienen otros artistas, pero ojalá mi voz sirviera para aquellos que no son escuchados” dijo.

Feminista declarada, admiradora del colectivo de actrices que hay en nuestro país, reivindica “la pasión” de los actores argentinos y espera que la segunda temporada de El Sabor de las margaritas, que se grabó en Santiago de Compostela, tenga tanto éxito como la primera. Apenas se estrenó, Netflix la ubicó en el séptimo lugar del ranking entre los miles de productos que ofrece.