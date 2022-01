La impactante frase de Paula Varela sobre Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña

La semana pasada, en el último programa de “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito lanzó un romance enigmático bomba: Benjamín Vicuña está de novio con una amiga de Pampita.

Yanina Latorre aseguró que la relación está avalada por la modelo, y que de hecho es la primera pareja del chileno que ella aprueba.

Sobre la chica en cuestión, Latorre detalló: “Tiene 32 años, es de buena familia, no es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata porque su papá es banquero. Es potra como pocas. Es muy amiga de las hijas de Ana Rosenfeld, es una familia muy top. Trabaja en marketing para una empresa”.

Eli Sulichin, la nueva novia de Vicuña

El pasado amoroso de Eli Sulichin

“Me dicen que Eli estuvo dos veces a punto de casarse y bueno, terminó todo mal. Uno es el hermano de David Matalón, que es el dueño de una marca de ropa. Y el otro es Joaco, otro millonario y dueño de esas famosas botitas o borcegos que están muy de moda”, informó Paula Varela en Intrusos.

“Estos muchachos estaban a punto de casarse con ella”, agregó. Enseguida, Maite Peñoñori le preguntó por qué finalmente Eli no había llegado al altar con ninguno de los dos. Tajante, Varela respondió: “Acá me dicen cosas fuertes que prefiero no decir todavía”.