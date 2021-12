Benjamín Vicuña habló sobre su relación con Pampita y opinó duro sobre lo que se dijo de la China Suárez

Tras su separación de la China Suárez, Benjamín Vicuña asistió a un evento en el que también fue contratada Pampita. El actor chileno se mostró un poco tenso con el hecho de que las cámaras captaran ese momento, pero aclaró que para él es normal ver a diario a sus exparejas y madres de sus seis hijos.

“Nosotros nos juntamos todas las semanas en lo público y en lo privado. Y este tipo de cosas van a pasar, van a seguir pasando, es lo más natural como me pasa con ella y mis otras ex parejas”, comentó sobre su encuentro con Pampita en una tienda de ropa.

Foto: Ciudad.com

“Es algo que espero que sea natural y orgánico para todos”, dijo con claridad. “Está bueno tener relaciones así... sanas”, agregó y aclaró que no hay personas con las que no pueda cruzarse en un evento porque no le gustan “esos puteríos”.

Benjamín Vicuña, sincero sobre la exposición de la China Suárez tras el Wanda Gate

“Te quería consultar por todo lo que pasó con la China”, le comentó el notero de Intrusos a Benjamín Vicuña y le recordó el comunicado que hizo público repudiando la violencia que recibió la madre de Magnolia y Amancio por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Fue lo que me nació en un momento que sentí que había un ataque desmedido, pero no estaba señalando a la prensa. Hablaba de una cosa social, que tiene que ver con una tendencia que tenemos al boicot y a autodestruirnos”, explicó el artista sobre la historia que compartió en defensa de su ex.

Benjamín Vicuña salió a bancar a la China Suárez, la madre de sus hijos

Luego, le preguntó si habló con ella del tema y cómo estaba la relación con la China Suárez. “Sí, por supuesto hablamos”, comentó y agregó: “Soy un tipo grande y está clarísimo que nuestros hijos están por encima de todo, así es y así tiene que ser”.

Y cerró con una picante pregunta: “¿Qué te pareció lo que dijo Wanda con Susana?”. El actor se puso algo nervioso y trató de evitar responder al decir: “También me preservo. No voy a estar consumiendo cosas que me hacen mal”.