La fuerte teoría detrás del abrupto final de “Los ángeles a la mañana”

Inesperadamente, Ángel de Brito anunció que a fin de mes termina “Los ángeles de la mañana”, uno de los programas más exitosos de eltrece. El conductor aseguró que es por motivos personales, ya que desea tomarse un descanso después de tanto trabajo, pero parece que el verdadero transfondo tiene que ver con una cuestión económica.

“Es una decisión personal mía terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones, nadie me creía. Es hora que me vaya de vacaciones, hace 15 años trabajo de corrido, muchos programas a la vez a la mañana, mediodia, tarde, noche”, remarcó el periodista este viernes al aire de LAM.

Después de agradecer a Adrián Suar y Pablo Codevila, así como a la productora del ciclo -Mandarina-, Ángel expresó: “Me voy feliz de eltrece”. Es decir, se va del canal pero es probable que más adelante que siga con un nuevo programa en otra señal.

Justamente, los rumores apuntan a que la productora de Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, no llegó a un acuerdo económico con el canal y por eso está buscando una nueva señal que los aloje.

De hecho, el anuncio de Ángel cayó como una bomba porque recientemente, cuando “renunció” (en realidad fue despedido) a CNN Radio dijo que el próximo año se dedicaría exclusivamente a “Los ángeles de la mañana”. “El año que viene voy a enfocarme solo en LAM. Voy a viajar y tengo en mente hacer una serie periodística para una plataforma. Solo en esas dos cosas me voy a enfocar”, había dicho en una entrevista con Clarín.

Ángel de Brito explicando el fin de LAM

Ángel de Brito: “Quiero tener una vida normal”

“Es momento de tener una vida normal”, expresó el conductor en diálogo con el mencionado diario cuando fue consultado por su salida de la radio y su renuncia como jurado de Showmatch a partir del 2022.

“La pandemia me dio mucho tiempo para pensar”, explicó. Asimismo, contó que piensa invertir más tiempo en sus seres queridos: “Sobre todo a disfrutar más de mi familia y amigos. ¡Ir a todos los cumpleaños y asados!”.

“Quiero recorrer el país de punta a punta. Lo voy a hacer de viernes a domingo. Estoy escribiendo un guión para una plataforma (desde febrero). Además, voy a entrenar todos los días, quiero jugar al tenis, andar en bicicleta y hacer todas estas cosas sin tener que mirar el reloj. Ah, ya tengo un coach de baile para tomar clases particulares”, reveló sobre sus planes.