Ángel de Brito explicó por qué termina “Los ángeles de la mañana”

El jueves por la noche, Ángel de Brito sorprendió a todos al anunciar en su cuenta de Twitter el inmimente final de “Los Ángeles de la Mañana”, que será el próximo 31 de diciembre. La noticia enseguida sacudó al mundo de espectáculo, no solo por lo inesperado sino también porque se trata de un programa muy exitoso.

Desde la gala de los Personajes de año, el conductor explicó que su decisión se basó en motivos personales, principalmente porque necesita tomarse vacaciones. Y en la emisión de LAM de este viernes, en los últimos minutos, ahondó sobre el tema.

“Es una decisión personal mía terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones, nadie me creía. Es hora que me vaya de vacaciones, hace 15 años trabajo de corrido, muchos programas a la vez a la mañana, mediodia, tarde, noche”, remarcó el periodista.

Y agregó: “Obviamente lo acordé con el canal tuitearlo ayer y contarlo acá hoy. Hablé mucho con Adrián Suar y Pablo Codevila, les quiero agradecer porque son muchos años de confianza del canal conmigo y con el programa. Siempre fueron súper generosos”.

Las angelitas no sabían del final de LAM

“Sé que están todos muy sorprendidos. Lo quise anunciar a mi estilo, abruptamente. Le pedí al canal poder comunicarlo yo, imaginé que se iba a filtrar en cualquier momento, aunque lo sabía muy poca gente”, contó de Brito.

Y reveló: “Las chicas (las panelistas) no sabían, se enteraron por mi tuit. Más adelante volvería a trabajar con todas. Para mí fue el mejor elenco de LAM de todos los que tuvimos”.

En ese sentido, Ángel recordó que por el programa pasaron más de 70 angelitas, fueron 1.500 programas y “seis temporadas siendo líderes en el horario y en el rubro”. “Seis años es algo único. Estamos muy orgullosos todos de haber construido este éxito tan grande”, señaló.

El equipo de "Los Ángeles de la Mañana"

¿Ángel de Brito se va a otro canal?

En su descargo, el jurado de Showmatch (puesto del cual también se “jubila”) aclaró además que está todo bien con Mandarina, la productora de “Los Ángeles de la Mañana”.

“No sé qué voy a hacer pero voy a seguir ligado a Marandina todo el año que viene”, explicó respecto a su contrato con la productora del marido de Mariana Fabbiani.

“Vendrá otro programa en reemplazo que lo va a anunciar pronto el canal. Hasta el 31 vamos a dar guerra”, comentó Ángel. Y adelantó que no se retira de la tele: “No se pongan tan contentos que volveremos”.

Lo que llamó la atención fue que dijo: “Me voy feliz de eltrece”. Es decir, se va del canal pero es probable que siga con un nuevo programa en otra señal.