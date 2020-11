Luego de participar de una fiesta clandestina, Lola Latorre terminó siendo imputada por el hecho, al igual que otras 140 personas que estuvieron en el evento.

A raíz de su situación judicial, la producción del Cantando decidió suspender a la hija de Diego y Yanina Latorre por 15 días y luego, habilitar su regreso a la competencia. Sin embargo, una buena parte del público se mostró en contra y exigió en redes sociales un castigo mayor.

La mayoría considera que resulta ‘injusto’ especialmente porque a Pablo Ruiz se lo dejó afuera por algo muy parecido (aunque técnicamente su situación fue otra: él era un reemplazante y si cumplía el tiempo de suspensión se terminaba su contrato) y acusaron a Lola de estar ‘acomodada’.

El que más de una vez se mostró en contra de la suspensión y a favor de la expulsión fue Ángel de Brito. A pesar de su amistad con Yanina Latorre y toda la familia, el conductor mantuvo la objetividad y dejó en claro que si la decisión estuviera en sus manos, sería muy diferente.

“Si vos le preguntás a la producción, ellos dicen: ‘Nosotros no somos la Justicia, no somos un tribunal ético, por eso decidimos aislarla’. Yo si fuera productor echo al que hubiese hecho esto. A cualquiera, sea Claribel Medina, Cinthia Fernández, yo. No es personal”, dijo Ángel de Brito con contundencia en su programa de El Trece.

La respuesta de Ángel de Brito a un seguidor por el caso Lola Latorre

Y para que no queden dudas al respecto, al ver que en las redes seguían remarcando que era injusto que le permitieran volver a la pista, Ángel se hizo eco del comentario de una usuaria para reafirmar su punto de vista. “Coincido (en que deberían haberla expulsado). Ya lo dije en LAM”