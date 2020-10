La enigmática frase de Mica Viciconte sobre su posible embarazo

Hace días que resuena la gran noticia: Mica Vicicocnte y Fabián Cubero podrían estar en la espera de su primer hijo juntos. Ellos se han callado, pero en cada portal, el tema forma parte de la agenda. En Intrusos, Rodrigo Lussich dio una declaración sobre la intimidad de la pareja: “Ellos van a decir que no y sin embargo sus seres queridos afirman que quieren esperar tres meses para confirmar esta noticia. ¿Estarán embarazados? Estamos hablando de Micaela Viciconte y el Poroto Cubero”.

Continuó entonces explicando las informaciones que le habían llegado: “Su círculo íntimo afirma que ella quiere esperar tres meses y que forzó su salida del Cantando porque tiene terror a cualquier contagio de COVID-19 una vez que el test de embarazo casero le dio positivo... habrá que esperar”.

Mica ahora se ha incorporado como panelista oficial de Pampita Online, el programa de chimentos de Carolina Ardohaín. Hace dos días, la modelo había apuntado contra su rival de antaño, Nicole Neumann, alegando que no entendía por qué se pronunciaba por los rumores, si supuestamente no podía hablar de Cubero, su ex pareja. Ahora, con Mica en el piso, le pregunto directamente a la ex chica Combate.

“¿Te siguen preguntando si estás embarazada?”, comenzó Pampita, a lo que Viciconte respondió: “Eso me lo preguntan siempre, pero la verdad es que no estoy embarazada”. Agregó entonces aclarando: “Aparte tenés que esperar tres meses. O sea que si lo estuviera, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad”. Pero esta última frase dejó más dudas rondando por el aire. ¿Será una indirecta?

Desde el inicio de los rumores, Nicole Neumann dejó filosos comentarios en una nota que le hicieron en el programa Hay que Ver, en donde se refería de la pelea legal que tiene con Cubero por la cuota alimentaria que le debe destinar a las tres hijas que tuvieron juntos: “Yo me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada, quiero creer. Con lo cual va a ser feliz para todos. Si estás complicado ahora… Entonces me imagino que serían todas buenas noticias y sería genial”.