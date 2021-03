La desgarradora confesión de Sofía Jujuy Jiménez sobre el femicidio de su abuela

Sofía Jujuy Jiménez puede verse como una chica relajada por las redes y la televisión , pero tras su faceta se esconde una terrible historia familiar que todavía no termina de resolverse. Hace ya algún tiempo que fue la misma modelo quien confesó que su abuela materna había sido víctima de un femicidio y que había muerto a manos de su propio abuelo. “Antes creía que había sido con una pistola o una escopeta pero fue con un hierro. Es un tema que no está del todo desarrollado en la familia. A mis tías y a mi mamá les cuesta terminar de hablarlo”, contó en uno de los detalles más desgarradores de la historia de su familia.

En diálogo con Agarrate Catalina en Radio de la Ciudad (AM 1110), la conductora hizo varias revelaciones, tanto sobre como se habla este homicidio en su familia a como decidieron tratar en sus últimas horas a su abuelo. “Mi abuelo ya falleció y cuando estaba pasándola mal antes de morir, fuimos a despedirlo, porque mi mamá nos pidió”, comenzó diciendo sobre el pedido a ella y sus hermanas. Aunque luego explicó que ha comprendido con el tiempo que su mamá no tiene resentimientos con su fallecido progenitor.

“A partir de contarlo en 2018 hubo un antes y un después, y a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de lo bien que nos hizo hablarlo a toda la familia, a las mujeres de la casa , porque de alguna manera nos estamos animando nosotras mismas a tocar el tema internamente. No se hablaba, todos sabíamos de ello pero no se profundizaba”, explicaba sobre un tema que aun es sensible entre su madre y sus tías.

Un mensaje transformador de una terrible situación

Luego de enfatizar en la importancia que ha tenido el inicio del diálogo en su familia sobre este tema, Sofía dio su perspectiva respecto al tema. “Yo trato de dar un mensaje positivo: esas cosas te marcan pero se pueden transformar y creo que somos las primas mujeres que somos gracias a ellas que nos sacaron adelante. Ellas se quedaron huérfanas, sin padre ni sin madre”, explicó agradecida por sus padres y sobre todo el valor de su madre.

“Mi mamá es la que escuchó y lo tiene medio bloqueado, pero las hermanas cuentan que es la que más lo vivió, y no pudo hacer nada. La vio tirada a mi abuela. Era la hermana mayor, y hacerse cargo de sus hermanitas…”, dijo la modelo sobre el importante ejemplo de su mamá.

“Pienso en la cantidad de mujeres que mueren... y quiero abrazar a todas esas mujeres y familias que pasan por eso y decirles que ‘se puede’ y yo tengo el mejor ejemplo en mi mamá, que es el positivismo andante y vos decís digo ‘loco, tenés una historia muy heavy’, y así y todo está parada hoy y es lo que es”, dijo finalmente.