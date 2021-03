Jujuy Jiménez y sus hermanas cumplieron el sueño de sus vidas y lo mostraron en un tierno video

El sueño de muchos es conocer Disney, poder recorrerlo con tus personas favoritas para así disfrutarlo y poder llevarte miles de recuerdos. Y Sofía Jujuy Jiménez hizo realidad un anhelo que tenía desde chica: viajar con sus dos hermanas a la tierra de Mickey y Minnie.

En su cuenta de Instagram, la ex pareja de Juan Martín del Potro compartió un tierno video en el que compartió postales de varios momentos de su aventura y lo acompañó con una reflexión hermosa: “Los sueños se cumplen!!! Se los juro. Me acuerdo cuando pise por primera vez ese lugar tan lleno de magia, fue en el 2015, obvio no pare de llorar de la emoción. Despierta algo inexplicable, y lo primero que se me vino a la mente fue...’Aquí tengo que venir con mis hermanas’. Unos años más tarde, después de mucho trabajo, amor, dedicación, lo logramos!!!! Creo que son como regalos que te da la vida, a modo recompensa del esfuerzo y garra con el que uno vive”.

“Las cosas llegan cuando tienen que llegar”, señala la morocha en las redes y le aconseja a sus seguidores que se encarguen de soñar y de hacer todo lo que esté a su alcance para poder cumplirlo.

“Soy mega cursi (lo sé) pero los corazones no se equivocan, yo voy siempre detrás de lo que me dicta! Posta!!! Y a veces también tengo miedo, dudas, o hay cosas que simplemente no le encuentro razón alguna...pero sigo! Siempre sigo”, sumó la artista.