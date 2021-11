La cantante Pink se recupera tras una “brutal” cirugía de cadera

La exitosa cantante estadounidense Pink acudió a sus redes sociales para hablar de su estado de salud. Allí, con una foto algo movida, la artista se mostró a cara lavada y dio detalles de la “brutal” cirugía de cadera a la que se sometió una semana atrás.

“¡Hey mundo! ¡Así es como lucen nueve horas de sueño y abrazos de mis hijos, siete días después de la cirugía de cadera! Tengo que agradecerles a todos en la clínica al Dr. Philippon por cuidarme tan bien. Como estoy casada con un atleta que se sometió a cientos de cirugías, puedo conocer a algunos de los mejores médicos del mundo”, expresó Pink en su extenso posteo de Instagram.

Pink contó cómo se está recuperando de su cirugía de cadera.

“Fue una primera semana brutal llena de lágrimas y dolor por depresión, úlceras por medicamentos y fiebre constante, pero mi esposo (Carey Hart) me ayudó. Me trajo café en la ducha, cargó mis cosas por todas partes, me secó las lágrimas, me cocinó avena, hizo un seguimiento de mis medicamentos, cargó mi celular, me tomó la temperatura, hizo la cama y más”, detalló sobre la incondicional compañía de su marido.

Por último, la artista reflexionó: “La vida siempre te recuerda que la mayoría de los contratiempos son en realidad solo pausas y oportunidades para recalibrar y contar tus bendiciones. Es humillante para una persona muy independiente como yo ser físicamente incapaz y dependiente, aunque sea por un par de meses. Estoy aprendiendo el don de aceptar la ayuda. Mi viaje será rápido e intencional. Y me recuperaré por completo”.