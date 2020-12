Kourtney Kardashian le hace honor a KUWTK con un escote dorado de infarto

Keeping up with the Kardashian llega a su fin después de más de 10 años en la televisión y con 19 temporadas encima. Con una producción en dorado, la mayor de las hermanas recuerda un poco de lo que fue el anuncio de la temporada pasada del reality, donde las jóvenes del imperio K lucieron extravagantes y lujosos conjuntos en todos plateado y dorado.

La promoción de la Temporada 18.

Además de las extravagantes personalidades y disputas familiares, lo que siempre ha llamado la atención de estas jóvenes son sus figuras. Pero más allá de marcar un antes y después respecto a la apreciación de las curvas, son miles los usuarios que siempre remarcan el impresionante cambio que las hermanas han tenido a lo largo de las temporadas. Son muñecas... pero de plástico.

Casi ninguna se salva de las notorias marcas y cambios hechos por el bisturí, y aunque Kyle, Kim y Khloe lideran el podio, bien se sabe que cada una ha tenido su pequeño retoque para llegar al nivel de “perfección” que quieren obtener.

Pero de entre todas, siempre se remarca a la mayor de ellas, Kourtney, como en competencia con Kendall por quien es la más “natural”. Los usuarios siempre quedan sorprendidos por el tonificado cuerpo de la madre de tres de 41 años, porque lejos de verse irreal (como suele suceder con otras de sus hermanas) se nota que se trata de un duro trabajo en el gimnasio. Se le suma que el tiempo no parece pasarle y en muchas ocasiones su hermana menor Kyle, con la que se lleva 18 años, parece ser mucho más grande.

En su más reciente publicación Kourtney recordó una de sus sesiones preferidas para el reality. En la temporada anterior, los tonos plateados, platinados y dorados fueron los protagonistas. Ella uso un llamativo mono dorado... con un escote de infarto.

La foto que encendió las redes.

“Voy a extrañar nuestras sesiones de fotos”, escribió para la galería donde se ven distintos momentos de la experiencia. La madre de Mason, Reign y Penelope deja claro que no teme mostrar sus atributos y lo bien que se mantiene a su edad. El posteo ya lleva más de 898 mil me gusta y todavía ni se cumple un día de su publicación.