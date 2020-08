Karina La Princesita brilla como jurado en el “Cantando” pero realizó la confesión menos esperada

Desde hace una semana el programa de LaFlia “Cantando por un Sueño” salió al aire luego de muchos trámites y protocolos sanitarios en medio de la pandemia por el coronavirus.

En él, muchos famosos forman parte del jurado que puntúa a los participantes y, entre ellos, se luce Karina La Princesita a quien se la ve más segura en sí misma que nunca.

Estrella de la movida tropical, la ex de El Polaco sorprendió a sus fanáticos en “LAM” (El Trece) cuando confesó algo que nadie sabía.

“Todo este tiempo, todo lo que pasé no sé si me convirtió porque ya soy así de chiquita, jodida. Pero sentí que tengo que mostrar la que soy. Por ser calladita, correcta, por no meterme en líos, no defenderme, no nada, al final hay gente se aprovecha”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Yo sufrí depresión de verdad, para tratamiento. No jodería con este tema jamás. Fue no hace mucho. Hice de todo un poco y si me ayudaron más los amigos y mi mamá. Me internaban constantemente por problemas de presión, por hacerme problema”, se sinceró la cantante.

“Un día que dejé pagando a Mirtha Legrand, que ella no me creyó que me internaron, me internaron real. Una vez, saliendo del teatro Colonial, que se vio cuando me estaban yendo a internar, me sentía bien. Pero de repente vi una lucecita blanca, pensé que me había quedado del show, me tomaba la presión, tenía quince y, a los quince minutos, tenía nueve”, recordó.

Luego Karina reflexionó: “Es peligrosísimo el cambio de presión tan brusco, me internaban. Yo me sentía bien, la presión había que controlarla igual pero yo sabía que me hacía mucha mala sangre. Me costó mucho salir de la depresión porque soy mucho de guardarme las cosas. Y a partir de ahí dije ´si esto te hace mal y tenés la necesidad de decirlo, si te hizo mal a la salud y te sana, lo tenés que hacer´”, dijo convencida.

“Seguramente, en el guardarme las cosas, tuvieron que ver los problemas de violencia que hubo en mi familia. El tema es que yo la estaba pasando muy mal y ni siquiera se lo estaba contando a mi mamá. Me guardaba las cosas pensando que podía solucionarlo sola hasta que te das cuenta de que, a veces, no podés”, concluyó la jurado del programa de Marcelo Tinelli.