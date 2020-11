“Es un tema muy delicado. Cuando hay un hijo de por medio se hace muy difícil. Sobre todo cuando son hijos expuestos como son los hijos de los que somos famosos”, comenzó diciendo Jorge Rial mientras hablaba con Fernando Burlando, el abogado de la familia Latorre.

“Y tampoco tenemos responsabilidad todo el tiempo de lo que hacen los hijos”, continuó diciendo el conductor que actualmente se encuentra en una pelea pública con su hija, a causa de dichos de Morena Rial sobre su mujer y la relación que mantienen. “Uno no puede juzgar a los demás y todo eso. Uno entiende también las explicaciones que se intentan dar. La verdad es que yo, personalmente lo entiendo. Lamentablemente, tienen una carga extra muy grande”.

En ese momento, Rial tiró el comentario lapidario que se supone es indirecta para Morena: “Por suerte, por cada hijo de famoso que se mande una cag..., estoy dentro de la ley, quiero decirlo, hay nueve pibes de la misma edad que laburan, se rompen el cul.., toman el tren, van a estudiar, se levantan temprano, no tienen privilegios, no van a un VIP, se quedan en la casa”. Y agregó: “Por suerte es mayor el porcentaje de los que hacen las cosas bien de los que las hacen mal. Entró en las generales de la ley y lo digo desde mi lugar”.

Cuando el abogado coincidió en que muchos hijos de famosos suelen llevar una pesada carga, el conductor fue contundente: “Muchos quisieran tener esa mochila, es una mochila que en realidad se arman ellos solos, te soy sincero. Te lo entiendo en un pibe desesperado, que de verdad ser rompe… No son ejemplo, no tienen que serlo, ni yo lo soy, ni mi hi... pero hay un punto que tienen que tener cierto cuidado”.

“Lo hablo en cualquier caso, olvidate de Lola. Es verdad que sacarse fotos es un laburo porque te lo garpan pero repito esto: por suerte hay parte de la juventud que está haciendo el triple de sacrificio. Porque no pueden agarrar un autito e irse. La mochila de ser hijo de famosos la arman también ellos porque les gusta, y tienen muchos privilegios, Fernando, Muuuchos privilegios, lamentablemente”, terminó diciendo el conductor con una cara que delataba lo mal que lo tiene su problema con su hijo.