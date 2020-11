El actor se enfrentó después de demandar de difamación a The Sun.

Johnny Depp pierde juicio contra un diario inglés que lo llamó “maltratador de esposas”

El actor presentó una demanda por un artículo presentado por The Sun, en donde daban por hecho que había golpeado y maltratado a su ex esposa, Amber Heard. Este ha sido solo el primer juicio por difamación que el Depp se atreve a enfrentar contra los dichos de su ex pareja.