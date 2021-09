Jimena Barón se quebró en La Academia y habló sobre sus ataques de pánico: “soy un quilombo”

La temática “una que sepamos todos” fue la elegida para esta semana en Showmatch. Precisamente una historia que conoció todo el país fue la de Jimena Barón con Daniel Osvaldo. Esa historia llena de idas y vueltas, con ilusiones y sinsabores que la llevó a componer “La Tonta” en su debut como cantante.

Cuando Viviana Saccone la llevó a la pista de La Academia, la jurado no paró de llorar. Después, al darle la devolución y el puntaje, admitió que “tendré que ver en terapia qué carajo me pasa, porque es evidente no puedo superar algunas situaciones”.

Barón lloró, literalmente, desde que Saccone y Tito Díaz empezaron su actuación hasta que terminó de hablar: fueron entre 12 a 15 minutos a moco tendido que, realmente, llamaron la atención y provocaron el emocionado aplauso de sus compañeros del jurado, de Marcelo Tinelli y de los otros participantes (Karina La Princesita, Julieta Nair Calvo) que se encontraban ocasionalmente en el piso.

“A mi, la verdad, me costó mucho más La Cobra que La Tonta. Porque La Tonta fue un grito de guerra, una necesidad que saqué de adentro, pero cuando hice La Cobra la gente pensó que ya había dejado atrás las cosas que me habían pasado, que estaba superada, que era una guerrera y una heroína, y la verdad que no era así, para nada. Creo que está a la vista”, confesó Jimena.

Además, la actriz pidió “sororidad y comprensión para “las tontas”, esa palabra tan dolorosa, porque hay muchas más de las que pensamos y todas están sufriendo o la están pasando mal. Tenemos que saber escuchar y también acompañar, porque no es algo sencillo ni tampoco lindo, realmente”. Todos estuvieron de acuerdo con ella Un ratito antes, Saccone había dicho que “todas somos la tonta en un momento de nuestras vidas”.

Así, la mamá de Momo, recordó que “aquel fue un momento muy duro, porque tenía en mi propia casa alguien que todo el tiempo me decía que yo no iba a poder hacer las cosas, o que yo no servía para nada. Y todas tenemos que saber que eso no es así, que todas podemos”. Barón y el actual novio de Gianinna Maradona vivieron un amor tumultuoso lleno de peleas, reconciliaciones, denuncias, acusaciones, pasión y sorprendentes vueltas.

La cuarentena en la vida de Jimena Barón

“Lo que pasó en la cuarentena también me marcó mucho, porque pensé que había dejado atrás lo malo pero no, no sucedió. Y cómo explicárselo a la gente que ya me había escuchado hacer La Cobra... Era todo un tema. Por eso hasta cerré las redes sociales, cancelé presentaciones y me encerré”, siguió su relato Jimena.

Además, se sinceró: “Pasé por muchos ataques de pánico. Incluso todavía los sufro ahora. Cuando me llamaron de Laflia para ser jurado, yo les avisé “miren que soy un quilombo y me puede pasar cualquier cosa y en cualquier momento”, cerró, agradeció “el mimo que me hicieron al regalarme la canción”, puso el puntaje secreto y recibió el aplauso de todos los que estaban en el estudio.