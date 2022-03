Jimena Barón celebró la maternidad y el cumpleaños de Momo con un sentido posteo

Previo al cumpleaños de Morrison y ya de vuelta en Buenos Aires, Jimena Barón aprovechó para compartir un sentido mensaje en donde recordó el nacimiento de su hijo con Daniel Osvaldo.

Dedicado su amor casi al 100% para la maternidad, la actriz y modelo optó por recurrir a Instagram para expresar su intenso sentir respecto a lo que significa para ella la maternidad.

“Desde que soy mamá que siento que el día del cumpleaños de los hijos debería ser también el día de la mamá, no es ego, es que no creo que haya día que merezcamos más reconocimiento y necesitemos más amor”, comenzó escribiendo la artista en su cuenta de Instagram, donde junta más de 5.8 millones de seguidores.

“Voy a hablar de mí porque mañana todo será Momo. Celebrar su nacimiento me inunda de sensibilidad, me acuerdo de todo y un poco me angustia sentir que fue ayer, pero no”.

Jimena siguió expresando su profundo sentir respecto a compartir un nuevo año con su hijo, expresando que “ser mamá para mí es compartir mi vida entera empezando por mi cuerpo”.

“Todo lo que soy pasó a ser importante porque no era solo para mí. Y así hasta hoy. Mi hijo es mi foco, cuando pasa algo, cuando se enferma, cuando no está bien, todo queda fuera de foco y el mundo gira igual, pero borroso”.

El inmenso amor de Jimena a Momo

El posteo tuvo lugar un día antes del cumpleaños de Morrison, el cual festeja hoy su enamorada madre y él desde su casa en Buenos Aires. “Ser mamá es no tener la más p*ta idea pero hacer como que si, porque él me mira y tiene unas expectativas inmensas. No puedo decirle que lo único que hago es intentar estar a la altura de su bondad, su ingenuidad, su ilusión y su felicidad, pero eso hago”.

“No puedo confesarle que es mi maestro absoluto y que es mentira que yo le enseño. Yo lo cuido, con uñas y dientes, como una leona, tierna y feroz. Lo amor desde que me enteré y ese amor crece con el tiempo, es una sensación en el pecho que se puede hasta tocar”, escribió sincera en un post que logró casi 280 mil likes.

Y se despidió recordando cómo fue el nacimiento del pequeño que hoy celebra sus ocho años. “El 8 de marzo de 2014 tenía fecha de parto y Morrison, muy prolijo, arrancó a querer nacer a la tarde. Le dije por favor que esperara porque estaba sola, el 9 recién llegaba el papá y la partera. Esperó y nació el 9 a la tarde mientras un tipo cantaba en la calle canciones de Los Beatles a la gorra”, cerró, nostálgica.

Esta mañana, la actriz y cantante dedicó a su hijo un canto de Feliz Cumpleaños mientras preparó la mesa rodeado de velas y enormes paquetes de regalos.

Hoy cumple ocho años el hijo de Jimena y Daniel Osvaldo.

La indignación de Jimena Barón por una ensalada

La influencer optó también por dirigirse a las redes para quejarse del elevado precio de una ensalada. Con una vida fit que lleva adelante desde hace años, Jimena opta por comer muchas verduras y frutas en sus platos principales.

Sin embargo, admitió que muchas veces la decepcionan las opciones que los restaurantes tienen para quienes optan comer más saludable.

Jimena Barón se indignó por el elevado precio de una ensalada y lo plasmó en sus redes.

“Hoy me cobraron 1100 pesos esta ‘ensalada’ que en realidad eran verduras picadas y metidas en un bowl”, lanzó en una historia de Instagram. Para distender el tema con sus seguidores, propuso una divertida encuesta en la que había dos opciones para votar: “Es joda” y “te vieron la jeta”.

“Por favor, ser vegetariano no es ser un cobayo”, dijo lamentando que las opciones para personas que no comen carne sean simples y sobrias. Y agregó en sus post la imagen de una mujer comiendo lechuga donde escribió: “No sé por qué sonríe esta mina comiendo lechuga de un mini bowl”.