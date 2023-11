Jennifer Lopez adelantó su disco y se mostró muy fogosa

Jennifer Lopez, la icónica “Diva del Bronx”, está a punto de sorprender al mundo musical con el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘This is me... now’, después de una década desde su último trabajo discográfico.

Este proyecto artístico, que lleva el espíritu de su exitoso álbum de 2002, ‘This is me.. then’, promete ser una ventana a las vivencias más recientes de la talentosa actriz y cantante.

La conexión especial entre el pasado y el presente se refleja en el título del nuevo álbum, que sugiere una continuación de la vida interrumpida que Jennifer Lopez compartió con Ben Affleck hace casi dos décadas.

En ese momento, la pareja estaba inmersa en una relación apasionada, y el álbum ‘This is me.. then’ se convirtió en un testimonio musical de ese amor, con canciones como ‘Dear Ben’ y ‘Baby I Love U!’.

A pesar de la separación de la pareja en ese entonces, la vida les dio una segunda oportunidad y, en 2022, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron, cerrando un círculo que ahora inspira el nuevo proyecto de la artista.

‘This is me... now’ se presenta como un testimonio musical que no solo refleja el viaje de la cantante en busca de la verdad sobre el amor sino también una expresión de su vida actual, marcada por una extensa carrera, dos hijos maravillosos y un continuo éxito.

El adelanto del proyecto

La artista compartió un adelanto del proyecto a través de su cuenta de Instagram, invitando a sus seguidores a “mirarlo, escucharlo y vivirlo”. En el clip, se revelan imágenes y videos que recorren la destacada carrera de Jennifer Lopez, dejando entrever que ‘This is me... now’ será mucho más que un simple álbum; será una “experiencia musical”.

Jennifer Lopez, en su afán de innovar, ha decidido llevar esta experiencia musical más allá de los límites convencionales.

El álbum estará disponible el 16 de febrero de 2024 en Prime Video, confirmando que el lanzamiento será acompañado de elementos visuales que enriquecerán la conexión del público con su música y su vida.

Después de una década de espera, los fanáticos de Jennifer Lopez pueden esperar con entusiasmo el regreso de la “Diva del Bronx” a la escena musical, ansiosos por sumergirse en esta nueva experiencia que promete ser un hito en la carrera de la talentosa artista.

