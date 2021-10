Ivana Icardi opinó sobre el escándalo entre su hermano y Wanda Nara: “Hay gente que vos pensás que no puede más de pelot...”

Tras el revuelo que se produjo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, solo faltaba conocer la opinión de la hermana del futbolista, la influencer Ivana Icardi, que rompió el silencio y se metió de lleno en la polémica.

El mensaje de Ivana Icardi en medio del escándalo.

“Hay gente que vos pensás que no puede más de pelotu... y ahí la tenés, va y puede”, fue la imágen que publicó a través de su cuenta de Twitter la joven radicada en España, Sobre el posteo acotó: “Siempre superándose”.

Recordemos que los hermanos Icardi no se ven desde 2017 y que la relación empeoró notablemente en 2019, cuando Ivana se enfrentó a Wanda Nara, a quien considera la culpable del distanciamiento con Mauro. En ese entonces se produjo un duro intercambio de pensamientos en Twitter.

“Quiero a mi hermano de vuelta: asaditos, cartas, risas, sobrinas y todo eso que se disfruta con lxs hermanxs”, expresó Ivana. “Como eso no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo que desperdiciás en Twitter con pavadas en trabajar, ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros seis hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en Twitter. ¡Chau” le respondió Mauro.

Hace unos días Analia, la madre de Mauro habló con “Intrusos” (América) y contó detalles de su extraña relación. Si bien no mantiene una relación fluida con su hijo, Analía aclaró que Wanda no tenía nada que ver con esta situación: “Esto no es así, son dos personas por separado, si él no me llama es porque no quiere, ya es grande y toma sus propias decisiones”, dijo la madre de Icardi y respecto a su separación, manifestó: “Quiero cuidarlo y no quiero hablar”.

Agradecida por las palabras de la mujer que no vive en Argentina, en Intrusos recordaron la historia de Wanda y Mauro desde que blanquearon su relación unos meses después de que la rubia confirmara su separación de Maxi López, padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto. Luego llegaron Francesca e Isabella para completar la felicidad de la pareja.