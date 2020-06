¡Indignada! Dalma Maradona estalló de bronca luego de ver el video de su padre

Desde hace unos días las hijas de Diego Armando Maradona manifestaron su preocupación por el estado de su padre y el trato que su entorno tiene con él. Luego las sospechas del poco cuidado a Maradona por la gente que lo rodea, quedó confirmada con la aparición del video del Diez bailando con Verónica Ojeda en un estado “preocupante” en México.

En contacto con “Intrusos” (América) Gianinnna Maradona dijo que en varias oportunidades vio a su padre en muy mal estado y que junto a su hermana Dalma estaban pensando en realizar una denuncia contra el entorno de su padre por “privación ilegítima de la libertad” y “abducción intelectual”.

Esta información molestó al DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata quien, rechazó la acusación y grabó un video para dar su opinión: “Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad” dijo el ex jugador con las manos atadas con una cinta a la que luego se sacó y agregó: “¡Chachan, chachan! Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa. Preso, las pelotas”, dijo Maradona desde el sillón de su casa.

Luego de ver el video, Dalma reaccionó en Twitter y no pudo ocultar su bronca: “De un lado estamos todos lo que lo queremos de verdad y del otro... Bueno... Ya se sabe... ¡Hay dos lados y es muy simple saber si estás haciendo las cosas bien cuando ves a los parásitos del otro lado!”, escribió.

Luego, por el debate que se originó en el programa de Jorge Rial, la hija mayor de Claudia Villafañe agregó: “Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso, así que no la cuenten mal porque otra vez lo exponen. ¡Harta es poco! ¡¿Sabés las veces que mi papá me pidió que suba un vídeo y no lo hice?! Si le tiemblan las manos no lo suban, hijos de pu...”.

Con este descargo público Dalma Maradona vuelve a ir contra el entorno de Diego y también se despega de los rumores que se originaron por supuesta denuncia de privación ilegítima de la libertad.