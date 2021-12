Imputaron a L-Gante por tentativa de homicidio simple y amenazas contra el manager de Yao Cabrera

Imputaron a L-Gante por el delito de presunta tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas contra el manager de Yoa Cabrera en el marco de la pelea que tuvieron durante la presentación de la pelea entre el youtuber y el Chino Maidana.

El cruce entre el músico y Cristian Manzanelli ocurrió el martes pasado en el hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires. En un video que circuló en las redes sociales se puede ver el momento en que los dos hombres se insultan en medio del evento.

Tras el hecho, Manzanelli manifesto que el músico lo había amenazado. “‘¿Tenés miedo, puto? ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?’, en el momento en que toma una copa, la rompe y se aproxima hacia mi humanidad”, dijo.

“En razón de sus movimientos, temí claramente por mi vida, dado que en su mano derecha contaba con un objeto corto punzante, no pudiendo lograr con su cometido gracias a la intervención de numerosas personas que pudieron reducirlo y retirarlo del lugar”, expresó Manzanelli en el escrito.

“Ya fue imputado formalmente, yo me anoticié de esto por la Cámara de Apelaciones. Mañana nos vamos a presentar en el juzgado, nos vamos a poner a derecho para explicar todo”, explicó a Infobae el abogado de L-Gante, Alejandro Cipolla.

“Me parece que es una acusación totalmente falsa y exagerada. Asignarle una calificación legal como ‘tentativa de homicidio’ me parece muchísimo. Lamentablemente, Elián hoy en día es una de las figuras más importantes del país y tiene estos ataques porque genera prensa constante”, consideró.

Además, explicó que la calificación legal fue asignada por los letrados de Manzanelli, el Dr. Burlando y el Dr. Baños.

“Me parece sumamente exagerada la denuncia porque hay una confusión: en los videos se piensa que Elián (L-Gante) rompe la copa para clavársela y en realidad no es así. Se escucha un ruido de rotura de cristal, pero venía de la parte trasera, no de Elián. Aparte él estaba superado en número, era imposible. Él se trató de defender, yo inclusive me metí en el medio de la riña”, contó.

En tanto, Fernando Burlando, representante legal del manager de Yao Cabrera, dio su punto de vista en diálogo con Teleshow: “Realmente metimos la denuncia por todos lados porque veíamos que no teníamos respuestas, hasta que el juez de instrucción N° 58 se hizo cargo de la competencia. La investigación tiene que ver con una tentativa de homicidio y amenazas calificadas”, dijo.

“Hay mucha prueba testimonial, más allá de los videos, que se aportan para tratar de acreditar todo esto. Y vamos a aportar también datos de temas que hablan de la actitud de L-Gante frente a los ciudadanos, donde no hablan de que es un chico tranquilo, sino son temas que hablan de una personalidad muy agresiva”, agregó.