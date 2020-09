Horóscopo: cómo mantener enamorada a tu pareja, según su signo

Aries: Lo que quieren de su pareja es que siempre sigan desafiándolo y emocionándolo. Tienen miedo de que su relación caiga en la rutina y que, eventualmente, pierdan la pasión y se distancien.

Tauro: Quieren un socio de confianza, saber que pueden confiar en su pareja en todo momento. Este signo necesita que le aseguren constantemente que están totalmente comprometidos.

Géminis: Deben asegurarle hacerlo reír todo el tiempo. Tienen muchas similitudes con los niños pequeños: necesitan divertirse constantemente y luego darán toda su atención.

Cáncer: Son vulnerables y rara vez hablarán de sus emociones de manera directa, especialmente porque tienen miedo de parecer demasiado necesitados. Esa es la razón por la que este signo necesita encontrar una pareja romántica que se esfuerce por comprender y que se esfuerce por profundizar en su personalidad.

Leo: Disfrutan de los cumplidos más que nada. Sin embargo, deben tener cuidado porque no pueden notar que lo están elogiando solo porque saben que es lo que quieren escuchar.

Virgo: Prestan atención a los pequeños detalles y esperan que su pareja haga lo mismo. Quedarán encantados si lo sorprenden con una pequeña muestra de atención que demuestre que lo han estado escuchando con atención.

Libra: Nunca pedirán directamente que les den más espacio porque no quieren que lo interpreten como no amado o no deseado, pero lo anhelan.

Escorpio: El sexo no es la parte más importante de una relación para una persona de este signo. Sin embargo, le gustarán más los abrazos que las salvajes sesiones de sexo. A veces, prefieren saltarse la acción y simplemente pasar la noche abrazados.

Sagitario: Probablemente quieran que reduzcan la cantidad de celos y comportamiento posesivo. No necesitan mucho para sentirse atrapados o asfixiados.

Capricornio: Lo que nunca pedirán es que su pareja se vista más elegante. Simplemente disfrutan cuando el otro se ve lo mejor posible.

Acuario: El ego de este signo es más frágil de lo que se piensa. Tienen miedo constante de no ser lo suficiente y secretamente necesitan que le permitan tomar la iniciativa. Dejarlo tomar algunas decisiones ayuda a que se sienta mejor consigo mismo.

Piscis: Quieren una relación de cuento de hadas. Disfrutan de todos los gestos románticos. Tienen un alma vieja y quieren un tipo de amor a la antigua.